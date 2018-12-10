Прокуратура проверит поставщика продуктов для Росгвардии после расследования фонда Навального

Главная военная прокуратура России и ФАС начали проверку данных от ФСБ, согласно которым Росгвардия закупала продукты по завышенным ценам от мясокомбината «Дружба народов»

По данным РБК, проверка началась в мае после обращения начальника УФСБ по Росгвардии. Он рассказал, что единственный поставщик Росгвардии и его подрядчики «незаконно завысили цену» на продукты, в частности на сосиски и сардельки.

В ноябре ФАС возбудила уголовное дело о нарушении. В ведомстве подчеркнули, что обращение ФСБ проходит под грифом «Для служебного пользования». По словам источника, проверкой занялась военная прокуратура. «Интерфаксу» подтвердили эту информацию в ФАС и Главной военной прокуратуре.

Согласно результатам проверки, в 2017 году компания «Дружба народов» по просьбе главы Росгвардии Виктора Золотова стала единственным поставщиком продуктов для сотрудников ведомства. По данным источника, стоимость сосисок и сарделек завысили на 3,4 млн рублей. Всего с поставщиком заключили контракты на 8 млрд рублей, из них оплачено 4,7 млрд рублей.