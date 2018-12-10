Прокуратура проверит поставщика продуктов для Росгвардии после расследования фонда Навального

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Главная военная прокуратура России и ФАС начали проверку данных от ФСБ, согласно которым Росгвардия закупала продукты по завышенным ценам от мясокомбината «Дружба народов»

По данным РБК, проверка началась в мае после обращения начальника УФСБ по Росгвардии. Он рассказал, что единственный поставщик Росгвардии и его подрядчики «незаконно завысили цену» на продукты, в частности на сосиски и сардельки.

В ноябре ФАС возбудила уголовное дело о нарушении. В ведомстве подчеркнули, что обращение ФСБ проходит под грифом «Для служебного пользования». По словам источника, проверкой занялась военная прокуратура. «Интерфаксу» подтвердили эту информацию в ФАС и Главной военной прокуратуре.

Согласно результатам проверки, в 2017 году компания «Дружба народов» по просьбе главы Росгвардии Виктора Золотова стала единственным поставщиком продуктов для сотрудников ведомства. По данным источника, стоимость сосисок и сарделек завысили на 3,4 млн рублей. Всего с поставщиком заключили контракты на 8 млрд рублей, из них оплачено 4,7 млрд рублей. 

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Напомним, в августе Фонд борьбы с коррупцией представил расследование, в котором говорилось, что Росгвардия закупает продукты по ценам в два-три раза выше рыночных. При этом стоимость стала выше с 2017 года — с момента, когда мясокомбинат «Дружба народов» стал единственным поставщиком.

Виктор Золотов 11 сентября выложил видео на ютуб-канале Росгвардии, в котором обвинил главу ФБК Алексея Навального в клевете. Он вызвал политика на дуэль и пообещал сделать из него сочную отбивную. В ведомстве сообщили, что Золотов опубликовал запись по собственной инициативе. 

Навальный не смог ответить Золотову лично, потому что находился в это время под арестом, о чем напомнили в ФБК и сказали, что готовы продолжить диалог в суде. В поддержку Золотова выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав Навального шакалом и подчеркнув, что начальник Росгвардии в этом конфликте отстаивает честь своей страны. 

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В октябре Навальный вышел из-под ареста и записал Золотову ответное видео, в котором сообщил, что принимает вызов. Он предложил провести поединок в формате дебатов и дал генералу неделю на раздумья. В Росгвардии ответили, что Навальный «пиарится на костях», и напомнили о трауре из-за массового убийства в Керчи. 

Позже Золотов ответил сам, что не собирается участвовать ни в каких дебатах с главой ФБК, но пообещал ответить на предъявленные им обвинения. Он также предложил проверить Навального на полиграфе, чтобы уличить его во лжи. 

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