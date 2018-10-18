«Самопиар на костях — это уже последнее дело» : Росгвардия ответила Навальному

В Росгвардии ответили на видео политика Алексея Навального, которое он опубликовал 18 октября

Также Грибакин отметил, что никто в ведомстве не смотрел и не планирует «смотреть этот опус». Тем не менее, мужчина предположил, что Росгвардия вернется к этой истории, когда решит вопросы по обеспечению дополнительной безопасности в Керчи.

«Вообще, считаю, это кощунственно в дни траура, когда вся страна склонила головы, когда вся страна, в том числе и бойцы Росгвардии, сдает кровь и ищет возможность оказать всяческую помощь и поддержку. Считаю, это кощунственно. Самопиар на костях — это уже последнее дело», — сказал советник главы Росгвардии Виктора Золотова Валерий Грибакин радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщали Юга.ру, 18 октября на ютуб-канале Алексея Навального появился видео-ответ главе Росгвардии Виктору Золотову.

Золотов 11 сентября прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором Навальный рассказывает о повышенных ценах на продукты для Росгвардии. Глава ведомства записал видео, в котором вызвал политика на дуэль и предложил сразиться «на ринге, татами», пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

Навальный не смог дать ответ, потому что находился в то время под арестом, о чем Золотову напомнили в ФБК.

В конфликт вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров и выступил в поддержку Золотова. По его мнению, генерал Росгвардии отстаивает честь своей страны, вызывая на дуэль «шакала» Навального.

Золотову ответил волонтер штаба Навального Виктор Солдатов и пообещал сделать из него «кильку в томате», если генерал согласится на дуэль.

В Государственную Думу России 12 сентября внесли законопроект о введении Дуэльного кодекса. Автором инициативы стал депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он предложил ввести три вида дуэлей с выбором оружия и множеством требований по проведению. Инициативу отклонили.