Кадыров поддержал Золотова в конфликте с «шакалом» Навальным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что глава ФБК Алексей Навальный прячется за дешевой славой, пока директор Росгвардии Виктор Золотов отстаивает честь страны

Политик в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным и Виктором Золотовым. По мнению Кадырова, глава Росгвардии отстаивает честь свою, всего состава ведомства и страны, вызывая оппозиционера на дуэль.

«Если нападающий как шакал из-за угла оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски», — заявил глава республики.

Также он отметил, что директор Росгвардии поступил как настоящий мужчина. Навальный, по мнению Кадырова, не может принять вызов, а прячется за дешевой славой и спинами школьников, которых дурачит.

«Но у Навального и всей его шайки нет совести, достоинства, гордости, Отечества. Он может говорить лишь по ту сторону экрана, а не лицом к лицу», — отметил глава Чечни.

В конце Кадыров выразил поддержку Виктору Золотову.

«Виктор Васильевич, вы отстаиваете честь мундира, честь страны. Вы и ваши ребята посвятили свою жизнь служению Отечеству! Многие ваши ребята погибли, отдав жизнь за народ и страну. Мы должны защищать свое государство, своего президента и свою честь! Мы с вами до конца», — сказал политик.

Как сообщали Юга.ру, Виктор Золотов прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов по ценам, которые превышают рыночные. Глава Росгвардии на видео вызвал Навального на поединок — «на ринг, татами, куда угодно» и обещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

После этого ФБК напомнил Золотову, что оппозиционер находится под арестом, и предложил продолжить диалог в суде.