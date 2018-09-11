Глава Росгвардии потребовал от Навального сатисфакцию и обещал сделать из него сочную отбивную

Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов

В публикации фонда говорится, что Росгвардия закупает продукты для своих нужд по ценам, которые превышают рыночные. По данным ФБК, цены выросли после того, как в конце 2017 года эксклюзивное право поставлять продукты для ведомства получил мясокомбинат «Дружба народов».

Золотов записал обращение на YouTube, в котором позвал главу ФБК Алексея Навального на дуэль. Он заявил, что Навальный допустил оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать.

«Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию», — заявил Золотов.

Он вызвал Навального на поединок — «на ринг, татами, куда угодно» и обещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

Золотов признал, что в Росгвардии есть коррупционные недостатки, но органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, службы собственной безопасности активно работают с ведомством, чтобы выявить нарушения.

Золотов считает, что Навальному не нужно браться за тему питания личного состава, потому что она «звучит скудоумно» со стороны ФБК.

«Потому что вопросы поставок, вопросы непосредственного заключения контрактов, ценовая составляющая, пролонгация с добросовестными поставщиками продуктов питания — это не ваша тема. Беритесь за другое», — заявил глава Росгвардии.

Он объяснил, почему выросла цена за сок после смены поставщика.

«Та ценовая составляющая, о которой вы говорили — допустим, 40 рублей за сок, — говорит лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может — там может быть вода или суррогат», — сказал Золотов.