Генпрокуратура не увидела криминала в видеообращении Золотова к Навальному

В Генпрокуратуре РФ не видят оснований для принятия мер в связи с видеообращением главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному, в котором он обещает сделать из него отбивную

В ответе Генпрокуратуры говорится, что «оснований для организации проверки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства не имеется». В надзорном ведомстве добавили, что в таких случаях можно обращаться в суд, «если гражданин полагает, что распространенные сведения порочат его честь и достоинство», передает «Интерфакс» .

С просьбой принять меры прокурорского реагирования по этому поводу к генпрокурору Юрию Чайке обратилась председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Она заявила, что в действиях Золотова можно усмотреть нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической ненависти или вражды), ст. 286 (Превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное с угрозой применения насилия и использованием служебного положения). Кроме того, по ее мнению, «действия Золотова порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью».

Как сообщали Юга.ру, публичный конфликт Золотова и главы ФБК начался после того, как Навальный опубликовал расследование о завышенных ценах на продукты, которые закупает Росгвардия для своих подчиненных. В ответ на это Золотов записал видеоролик, в котором вызвал Навального на дуэль и предложил побороться «на ринге, татами», а также пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

Навальный тогда не мог ответить на вызов Золотова, так как находился под арестом. На следующий день волонтер штаба Навального, мастер спорта по плаванию Виктор Солдатов вызвал Золотова на дуэль в бассейне, пообещав, что тот «будет как килька в томате». А в соцсетях начался флешмоб под тегом #ЗолотовЧеллендж. Его участники предложили главе Росгвардии сразиться в крестики-нолики, сравнить познания в ЕГЭ по математике или сыграть в видеоигру.

Навальный опубликовал ответ главе Росгвардии 18 октября. В видео он назвал Золотова вором и мошенником, а также обвинил в коррупции и причастности к убийству Бориса Немцова. Он принял вызов Золотова и предложил провести дуэль в виде дебатов на любом федеральном канале или на ютубе. Золотов отказался от дебатов со словами, что «приглашал его на другое». При этом он пообещал ответить на обвинения.