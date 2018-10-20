Золотов предложил проверить Навального на полиграфе, чтобы уличить во лжи

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что хотел бы «пропустить через полиграф» Алексея Навального

Как сообщали Юга.ру, публичный конфликт Золотова и главы ФБК начался после того, как Навальный опубликовал расследование о завышенных ценах на продукты, которые закупает Росгвардия для своих подчиненных. В ответ на это Золотов записал видеоролик , в котором вызвал Навального на дуэль и предложил побороться «на ринге, татами», а также пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф»,— сказал Золотов специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.

Навальный тогда не мог ответить на вызов Золотова, так как находился в тот момент под арестом, о чем Золотову напомнили представители ФБК.

На следующий день волонтер штаба Навального, мастер спорта по плаванию Виктор Солдатов вызвал Золотова на дуэль в бассейне, пообещав, что тот «будет как килька в томате». А в соцсетях начался флешмоб под тегом #ЗолотовЧеллендж. Его участники предложили главе Росгвардии сразиться в крестики-нолики, сравнить познания в ЕГЭ по математике или сыграть в видеоигру.

Навальный опубликовал ответ главе Росгвардии 18 октября. В видео он назвал Золотова вором и мошенником, а также обвинил в коррупции и причастности к убийству Бориса Немцова. Он принял вызов Золотова и предложил провести дуэль в виде дебатов на любом федеральном канале или на ютубе.

В тот же день советник Золотова Валерий Грибакин обвинил Навального в попытке самопиара на фоне трагедии в Керчи. Золотов ответил позже, он отказался от дебатов со словами, что «приглашал его на другое». При этом он пообещал ответить на обвинения.