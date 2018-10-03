Мясокомбинат из расследования ФБК о поставках Росгвардии подал в суд на Навального

Крымское предприятие ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"», фигурировавшее в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о поставках продовольствия Росгвардии, подало в суд на главу фонда Алексея Навального

Из картотеки арбитражных дел следует, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление компании 1 октября. Оно касается экономических споров по гражданским правоотношениям и сейчас рассматривается в первой инстанции.

В юридической службе ФБК сообщили «Интерфаксу», что пока не видели иск.

ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"» зарегистрировано в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. В расследовании ФБК утверждалось, что Росгвардия закупает продукты для своих нужд по ценам, которые превышают рыночные. При этом цены выросли после того, как в конце 2017 года мясокомбинат «Дружба народов» получил эксклюзивное право поставлять продукты для ведомства. По данным ФБК, предприятием владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Как сообщали Юга.ру, расследование было опубликовано в августе. Виктор Золотов, комментируя его, вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него сочную отбивную. Он предостерег оппозиционера от того, чтобы тот брался за изучение вопросов питания личного состава Росгвардии, так как это не его тема.

После этого ФБК напомнил главе Росгвардии, что Навальный находится под арестом, и предложил продолжить диалог в суде. А в соцсетях начался флешмоб под тегом #ЗолотовЧеллендж. Его участники предложили главе Росгвардии сразиться в крестики-нолики, сравнить познания в ЕГЭ по математике или сыграть в видеоигру.