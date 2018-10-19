Золотов отказался участвовать в дебатах с Навальным, но пообещал ответить на обвинения

Глава Росгвардии Виктор Золотов ответил на видеообращение главы ФБК Алексея Навального

Золотов пояснил, что вызывал Навального на спортивный поединок, поэтому участвовать в дебатах не намерен.

«Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся», — цитирует главу Росгвардии ТАСС.

Напомним, на Навального подал в суд мясокомбинат, который фигурировал в ресследованиях ФБК о коррупции.

По словам Золотова, он ответит Навальному на заданные в видеообращении вопросы. Потом нужно решить, в какой форме будет ответ, добавил генерал.

Публичный конфликт Золотова и главы ФБК начался после того, как Навальный опубликовал расследование о завышенных ценах на продукты, которые закупает Росгвардия для своих подчиненных. Золотов записал видеоролик, в котором вызвал Навального на дуэль и предложил побороться «на ринге, татами», а также пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

Алексей Навальный самолично ответить на вызов не смог — в то время он находился под арестом, о чем Золотову напомнили представители ФБК. В конфликт вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров и заявил, что Золотов защищает честь своей страны против «шакала» Навального.

Навальный записал ответ главе Росгвардии 18 октября, видео было опубликовано на ютуб-канале политика. В ролике Навальный неоднократно назвал Золотова вором и мошенником, а также обвинил в коррупции и причастности к убийству Бориса Немцова. Он принял вызов Золотова и предложил провести дуэль в виде дебатов на любом федеральном канале или на ютубе.