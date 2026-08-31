На развитие дорог Краснодара до 2035 года направят 150 млрд рублей — Кондратьев

В Краснодаре до 2035 года направят 150 млрд рублей на строительство новых трасс, развязок и реконструкцию мостов

Всего в региональную программу включили 27 объектов. Специалисты построят пять новых трасс и пять транспортных развязок, обновят 13 существующих автодорог, а также отремонтируют мосты и путепроводы.

31 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в интервью «Эксперту Юг», что до 2035 года общий объем финансирования развития улично-дорожной сети Краснодара составит 150 млрд рублей.

В 2026 году работы ведутся на шести объектах общей протяженностью около 13 км, среди которых Западный обход, развязка на пересечении улиц Тихорецкой и Володарского, два участка улицы Есенина, Тургеневский мост и Фадеевский путепровод.

На реализацию этих проектов в текущем году выделили 12,4 млрд рублей.

Параллельно власти готовят проектную документацию для объектов 2027 года — реконструкции путепровода на улице Офицерской и участка улицы Тихорецкой (от дома № 5а до 2-го проезда имени Филатова). На их благоустройство предусмотрено почти 1,8 млрд рублей.