«Ты будешь как килька в томате!» — волонтер штаба Навального вызвал главу Росгвардии на дуэль

Мастер спорта по плаванию Виктор Солдатов заступился за главу ФБК Алексея Навального и вызвал директора Росгвардии Виктора Золотова на дуэль в бассейне

Волонтер штаба Навального 12 сентября опубликовал на своей странице в фейсбуке видеоприглашение на поединок в бассейне. По его словам, оппозиционер и глава Росгвардии должны соревноваться не на ринге, а в политических дебатах.

«Алексей Навальный силен в раскрывании коррупции и бандитов, таких как Путин и как ты, Золотов. Если тебе и соревноваться с ним, то в политических дебатах», — заявил Солдатов.

Также пловец сравнил главу Росгвардии с предпринимателем Алишером Усмановым.

«Хотелось бы поддержать Алексея Навального, которого вызвал на дуэль некий Золотов, о котором толком никто не знал раньше. Такой же, как Усманов, напыщенный индюк», — говорит спортсмен.

Бронзовый призер чемпионата мира в категории «Мастерс» отметил, что Золотов, скорее всего, занимался спортом в армии. Но в бассейне на фоне пловца глава Росгвардии проиграет. В подписи к видео также говорится, что проигравший или отказавшийся от дуэли будет носить звание «тухлый малек».

«Я хочу тебе показать, кем ты будешь на моем фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть, как килька в томате, как селедка под шубой. Потому что я разделаю тебя, как настоящий кит-убийца, как дельфин», — добавил спортсмен.