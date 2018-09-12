«Ты будешь как килька в томате!» — волонтер штаба Навального вызвал главу Росгвардии на дуэль
Мастер спорта по плаванию Виктор Солдатов заступился за главу ФБК Алексея Навального и вызвал директора Росгвардии Виктора Золотова на дуэль в бассейне
Волонтер штаба Навального 12 сентября опубликовал на своей странице в фейсбуке видеоприглашение на поединок в бассейне. По его словам, оппозиционер и глава Росгвардии должны соревноваться не на ринге, а в политических дебатах.
«Алексей Навальный силен в раскрывании коррупции и бандитов, таких как Путин и как ты, Золотов. Если тебе и соревноваться с ним, то в политических дебатах», — заявил Солдатов.
Также пловец сравнил главу Росгвардии с предпринимателем Алишером Усмановым.
«Хотелось бы поддержать Алексея Навального, которого вызвал на дуэль некий Золотов, о котором толком никто не знал раньше. Такой же, как Усманов, напыщенный индюк», — говорит спортсмен.
Бронзовый призер чемпионата мира в категории «Мастерс» отметил, что Золотов, скорее всего, занимался спортом в армии. Но в бассейне на фоне пловца глава Росгвардии проиграет. В подписи к видео также говорится, что проигравший или отказавшийся от дуэли будет носить звание «тухлый малек».
«Я хочу тебе показать, кем ты будешь на моем фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть, как килька в томате, как селедка под шубой. Потому что я разделаю тебя, как настоящий кит-убийца, как дельфин», — добавил спортсмен.
Как сообщали Юга.ру, Виктор Золотов прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов по ценам, которые превышают рыночные. Глава Росгвардии на видео вызвал Навального на поединок — «на ринг, татами, куда угодно», пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную».
После этого ФБК напомнил Золотову, что оппозиционер находится под арестом, и предложил продолжить диалог в суде.
В конфликт вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что «шакал» Навальный прячется за дешевой славой, пока Золотов отстаивает честь страны.
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