В Росгвардии рассказали, кто придумал вызвать Навального на дуэль

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Росгвардия ответила на многочисленные запросы о том, кто стал инициатором идеи вызвать на дуэль Алексея Навального

«Видеообращение Золотова опубликовали сразу после записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как писали Юга.ру, 11 сентября Золотов записал видеоролик, в котором прокомментировал расследование ФБК о закупках продуктов. В публикации Фонда сказано, что Росгвардия закупает продукты для своих нужд по ценам, которые превышают рыночные в несколько раз.

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В обращении к главе Фонда Золотов заявил, что Навальный допускал оскорбительные выражения, которые в офицерской среде не принято просто так прощать. Он вызвал Навального на поединок — «на ринг, татами, куда угодно» и обещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

В ответ на это ФБК напомнил главе ведомства, что Навальный сейчас находится под арестом и не может ни ответить, ни сразиться на дуэли. Представители Фонда предложили продолжить диалог в суде. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за Золотова и сказал, что офицер отстаивает честь своей страны, а у «шакала» Навального «нет совести, достоинства, гордости, Отечества».

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Спортсмен-пловец и волонтер штаба Навального Виктор Солдатов вступился за главу Фонда и вызвал Золотова на дуэль. Он пообещал, что глава Росгвардии «будет как килька в томате». После этого пользователи интернета запустили флешмоб и стали выкладывать свои видеоролики, в которых вызывают главу Росгвардии на дуэль. 

Супруга Алексея Навального Юлия также ответила Золотову и назвала его наглым бандитом, вором и трусом. Она добавила, что расценивает вызов на дуэль как угрозу для ее семьи. 

Алексей Навальный Росгвардия ФБК
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В Росгвардии рассказали, кто придумал вызвать Навального на дуэль

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