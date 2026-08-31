Юг России оказался среди регионов с самым низким наличием топлива на АЗС

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В августе на 79% заправок ЮФО и СКФО можно было приобрести бензин — показатель ниже среднего на 4%

31 августа «Известия» со ссылкой на сервис «ОМТ Консалт» сообщили, что в августе на заправках Южного и Северо-Кавказского федеральных округов показатель наличия топлива составил 79%. Это самый низкий процент по сравнению с другими регионами. 

В среднем по стране в августе хотя бы один вид топлива можно было приобрести на 83,5% заправок (13,9 тыс. АЗС). 

По словам генерального директора Open Oil Market Сергея Терешкина, наличие топлива в каждом регионе зависит от работы нефтеперерабатывающих заводов, имеющихся запасов, логистики и спроса. На Юге, например, мощностей меньше — поэтому и запас топлива ограничен. 

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По данным директора по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, доступность топлива в августе на АЗС была ниже, чем в июле. На это повлиял рост спроса из-за сезона отпусков, а также большое количество строительных и сельскохозяйственных работ. 

При этом, по его мнению, производство топлива осталось на сниженном уровне, а запасы на нефтебазах стали меньше. 

Как писали Юга.ру, 31 августа в Краснодаре работают 69 заправок. 

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