Юг России оказался среди регионов с самым низким наличием топлива на АЗС
В августе на 79% заправок ЮФО и СКФО можно было приобрести бензин — показатель ниже среднего на 4%
31 августа «Известия» со ссылкой на сервис «ОМТ Консалт» сообщили, что в августе на заправках Южного и Северо-Кавказского федеральных округов показатель наличия топлива составил 79%. Это самый низкий процент по сравнению с другими регионами.
В среднем по стране в августе хотя бы один вид топлива можно было приобрести на 83,5% заправок (13,9 тыс. АЗС).
По словам генерального директора Open Oil Market Сергея Терешкина, наличие топлива в каждом регионе зависит от работы нефтеперерабатывающих заводов, имеющихся запасов, логистики и спроса. На Юге, например, мощностей меньше — поэтому и запас топлива ограничен.
По данным директора по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, доступность топлива в августе на АЗС была ниже, чем в июле. На это повлиял рост спроса из-за сезона отпусков, а также большое количество строительных и сельскохозяйственных работ.
При этом, по его мнению, производство топлива осталось на сниженном уровне, а запасы на нефтебазах стали меньше.
Как писали Юга.ру, 31 августа в Краснодаре работают 69 заправок.
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