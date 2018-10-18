«Я ваш вызов принимаю и выбираю место и оружие»: Навальный ответил Золотову
Политик Алексей Навальный записал ответное видеообращение к главе Росгвардии Виктору Золотову
Ролик опубликован 18 октября на ютуб-канале Алексея Навального. В видео политик неоднократно назвал Золотова вором и лжецом и обвинил в причастности к убийству Бориса Немцова. По его словам, глава Росгвардии сделал все, чтобы заказчики и организаторы убийства избежали наказания.
Навальный поблагодарил Золотова за предложение провести дуэль и назвал это «подарком для всей страны». Он подчеркнул, что вид поединка и оружия выбирает тот, кого вызвали.
«Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или второго канала. Или любого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом ютуб-канале», — сказал политик.
Он дал Золотову неделю на размышления и посоветовал подготовить секундантов.
Как сообщали Юга.ру, 11 сентября Виктор Золотов прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором Навальный рассказывает о повышенных ценах на продукты для Росгвардии. Глава ведомства записал видео, в котором вызвал политика на дуэль и предложил сразиться «на ринге, татами», пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную».
Навальный не смог дать ответ, потому что находился в то время под арестом, о чем Золотову напомнили в ФБК.
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В конфликт вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров и выступил в поддержку Золотова. По его мнению, генерал Росгвардии отстаивает честь своей страны, вызывая на дуэль «шакала» Навального.
Золотову ответил волонтер штаба Навального Виктор Солдатов и пообещал сделать из него «кильку в томате», если генерал согласится на дуэль.
В Государственную Думу России 12 сентября внесли законопроект о введении Дуэльного кодекса. Автором инициативы стал депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он предложил ввести три вида дуэлей с выбором оружия и множеством требований по проведению. Инициативу отклонили.
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