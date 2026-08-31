В Краснодаре выставку современного искусства проведут в кабинете психолога

В Краснодаре 5 и 6 сентября современные художники представят выставку о здоровье и рефлексии (18+)

Краснодарский культурный центр «Облачный» анонсировал на 5 сентября открытие выставки современного искусства «МетаКабинет». На экспозиции гости увидят живопись, инсталляции и перформанс.

Впервые выставку «МетаКабинет» представили зимой 2026 года в Геленджике. Тогда она прошла в кабинете остеопата. По словам художницы Леры Яхно, краснодарская выставка будет отличаться.

Свои работы представят художники Катя Волобуева, Маша Сапожникова, Лера Яхно, Лена Колесникова, Катя Ганюшина, Юля Шафаростова, Яна Васильева, Яна Алалыкина, Альфия Шамсутдинова, Юля Колесникова, Евгения Снежная, Настя Бояршинова и Сергей Тихонов.

В экспозиции творцы обратятся к темам здоровья — ментального и физического, поддержки и рефлексии. Выставка пройдет в кабинете психолога, который также станет частью выставки — по словам организаторов, пространство «вступит в диалог с произведениями и зрителем».