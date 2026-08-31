В Краснодаре выставку современного искусства проведут в кабинете психолога

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлены Юга.ру художницами Лерой Яхно и Машей Сапожниковой
    © Фото предоставлены Юга.ру художницами Лерой Яхно и Машей Сапожниковой

В Краснодаре 5 и 6 сентября современные художники представят выставку о здоровье и рефлексии (18+)

Краснодарский культурный центр «Облачный» анонсировал на 5 сентября открытие выставки современного искусства «МетаКабинет». На экспозиции гости увидят живопись, инсталляции и перформанс. 

Впервые выставку «МетаКабинет» представили зимой 2026 года в Геленджике. Тогда она прошла в кабинете остеопата. По словам художницы Леры Яхно, краснодарская выставка будет отличаться. 

Свои работы представят художники Катя Волобуева, Маша Сапожникова, Лера Яхно, Лена Колесникова, Катя Ганюшина, Юля Шафаростова, Яна Васильева, Яна Алалыкина, Альфия Шамсутдинова, Юля Колесникова, Евгения Снежная, Настя Бояршинова и Сергей Тихонов.

В экспозиции творцы обратятся к темам здоровья — ментального и физического, поддержки и рефлексии. Выставка пройдет в кабинете психолога, который также станет частью выставки — по словам организаторов, пространство «вступит в диалог с произведениями и зрителем»

Читайте также:

«Что происходит, когда искусство оказывается там, где обычно не предполагается его появления? Узнаем на открытии», — анонсировали в центре «Облачный». 

Выставка будет работать 5 сентября с 18:00 до 20:00 и 6 сентября с 15:00 до 18:00 на улице Пашковской, 41. Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, 6 сентября в Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Коко Шанель.

Афиша Выставки Город Краснодар отдых Психология Развлечения События Художники

Новости

В Краснодаре выставку современного искусства проведут в кабинете психолога
На развитие дорог Краснодара до 2035 года направят 150 млрд рублей — Кондратьев
Юг России оказался среди регионов с самым низким наличием топлива на АЗС
Строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре отложили до 2027 года
Под Анапой локализовали пожар в плавнях: сгорело 690 гектаров, пострадали краснокнижные черепахи
Стоят даже трамваи: из-за сломанного светофора на Московской образовалась пробка

Лента новостей

«Я не понимаю, откуда у людей столько ненависти!»
28 августа, 09:45
«Я не понимаю, откуда у людей столько ненависти!»
Уличный художник Miles из Краснодара — о пиксельных сердцах, сталкинге и мечте создать арт-объект в парке Галицкого
Чехов, Гоголь и «Красная шапочка» говорят о современности
28 августа, 14:53
Чехов, Гоголь и «Красная шапочка» говорят о современности
Что смотреть на фестивале «Сезоны» в Геленджике
Под Анапой локализовали пожар в плавнях
Вчера, 15:14
Под Анапой локализовали пожар в плавнях
Сгорело 690 гектаров, пострадали краснокнижные черепахи

Реклама на сайте