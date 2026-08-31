Стоят даже трамваи: из-за сломанного светофора на Московской образовалась пробка
В Краснодаре на пересечении Московской и Солнечной сломался светофор. Собралась пробка
31 августа в 12:40 читатель Юга.ру сообщил, что в Краснодаре на пересечении улиц Московской и Солнечной сломался светофор. Из-за этого образовалась большая пробка.
По данным сервиса «Яндекс Карты» на 12:50, в бордовый и красный цвет окрасился участок от улицы Карякина до Солнечной. Также собралась небольшая очередь в обратную сторону от улицы Солнечной.
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Один из пользователей сервиса сообщил, что в пробке стоят даже трамваи. Об этом также рассказали в телеграм-канале МУП КТТУ. Пассажирам пришлось покинуть вагоны и идти пешком. В 12:57 власти сообщили, что движение трамваев № 5, 8, 15, 21, 22 восстановлено.
Как писали Юга.ру, 1 сентября в Краснодаре троллейбус № 2 возобновит работу после семи месяцев перерыва.