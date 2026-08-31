Стоят даже трамваи: из-за сломанного светофора на Московской образовалась пробка

В Краснодаре на пересечении Московской и Солнечной сломался светофор. Собралась пробка

31 августа в 12:40 читатель Юга.ру сообщил, что в Краснодаре на пересечении улиц Московской и Солнечной сломался светофор. Из-за этого образовалась большая пробка.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 12:50, в бордовый и красный цвет окрасился участок от улицы Карякина до Солнечной. Также собралась небольшая очередь в обратную сторону от улицы Солнечной.