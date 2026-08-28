Чехов, Гоголь и «Красная шапочка» говорят о современности. Что смотреть на фестивале «Сезоны» в Геленджике

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Спектакль «Красная шапочка» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
    Спектакль «Красная шапочка» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons

Фестиваль актуальной культуры пройдет в Геленджике с 3 по 13 сентября. В прошлом году редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на «Сезонах», а теперь вместе с редакцией выбрала из новой программы то, на что стоит обратить внимание.

В этом году «Сезоны» заметно сместились в сторону театра. Откроется фестиваль 3 сентября концертом L’One с эстрадным хором, но дальше музыка отойдет на второй план: в центре программы — четыре спектакля независимого театра «Озеро», в которых играют Максим Виторган, Мария Смольникова и другие, спектакль «Маяковский. Встреча», читки прозы, поэтический вечер в виноградниках и танц-драма со звездами Мариинского и Большого театров.

«Озеро»: четыре спектакля — классика, которая говорит про сегодня 

Одно из главных событий фестиваля — приезд независимого театра «Озеро». Его в 2024 году основали три выпускника режиссерского факультета ГИТИСа — Гоша Токаев, Андрей Маник и Владимир Комаров, ученики Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. Их метод — вчитываться в Чехова, Шекспира, Гоголя или Островского в поисках нашей сегодняшней жизни: за знакомым сюжетом у них проступают узнаваемые, актуальные проблемы, а актерам дают почти полную свободу в этом поиске. 

В Геленджик театр привезет свои главные постановки — все они пройдут в конгресс-холле отеля «Метрополь». Среди артистов — Максим Виторган, Мария Смольникова, Виктория Толстоганова, Таисия Вилкова и другие.

Выбирать спектакли можно по настроению:

4 сентября. «Три сестры» — если хочется посмотреть на Чехова без школьной дистанции и узнать в его героях кого-то из сегодняшней жизни.

5 сентября. «Ричард» — если интересен Шекспир, но хочется увидеть не привычного средневекового злодея, а вполне современную историю о власти и зле.

8 сентября. «Мертвые души» — если хочется проверить, насколько легко гоголевские персонажи чувствовали бы себя в сегодняшней реальности.

11 сентября. «Красная шапочка» — если интересно, как детская сказка превратилась в историю взросления.

  • Кадр из спектакля «Мертвые души» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
    Кадр из спектакля «Мертвые души» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
  • Кадр из спектакля «Ричард» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
    Кадр из спектакля «Ричард» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
  • Кадр из спектакля «Три сестры» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
    Кадр из спектакля «Три сестры» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons

Маяковский и Довлатов: от спектакля до читки

6 и 7 сентября в «Геленджик Арене» покажут спектакль «Маяковский. Встреча» режиссера Даниила Романова. В прошлом году на «Сезонах» мы смотрели его постановку, посвященную Борису Рыжему, теперь режиссер снова обращается к фигуре поэта.

В центре сюжета — не сам визит Маяковского в Свердловск в 1928 году, а момент перед встречей: напряжение, предвкушение, почти священное ожидание рабочих, для которых приезд поэта — событие века. Спектакль собран из разных жанров: в нем сливаются драматический текст, хореография, музыка и архивные материалы.

  • Кадры из спектакля спектакль «Маяковский. Встреча» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
    Кадры из спектакля спектакль «Маяковский. Встреча» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
  • Кадр из спектакля спектакль «Маяковский. Встреча» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
    Кадр из спектакля спектакль «Маяковский. Встреча» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
  • Кадр из спектакля «Маяковский. Встреча» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
    Кадр из спектакля «Маяковский. Встреча» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
  • Кадр из спектакля «Маяковский. Встреча» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons
    Кадр из спектакля «Маяковский. Встреча» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons

7 сентября Романов проведет еще одну встречу с литературой — уже в формате читки. В отеле «Приморье» режиссер прочитает прозу Довлатова, Чехова, Татьяны Толстой, Зощенко, Паустовского и современных авторов.

А 9 сентября актер МХТ им. Чехова и исполнитель одной из ролей в спектакле «Маяковский. Встреча» Алексей Кирсанов прочитает вместе с концертмейстером Большого театра Еленой Праздниковой стихи Мандельштама, Блока, Есенина, Пастернака, Пушкина и других авторов. Поэтический вечер пройдет среди виноградников «Шато де Талю».

В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему:

«Анна Каренина» — не про сюжет, а про внутренний мир

Финальным событием фестиваля станет танц-драма «До поезда осталось» по мотивам «Анны Карениной» режиссера Ирины Михеевой и театральной компании 2sisters — она пройдет 13 сентября в отеле «Метрополь».

Здесь предлагают увидеть не привычный сюжет, а внутренний мир самой Анны — без единого слова, только через движение, пластику и музыку. Главные партии исполнят прима-балерина Мариинского театра Дарья Павленко и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

Лантратов уже знаком геленджикской публике: в прошлом году он участвовал в спектакле «Б.Р.», посвященном Борису Рыжему, а этим летом исполнял одну из главных партий в балете «Светлый ручей» Большого театра.

Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара?:

Что еще в программе

Кроме спектаклей, на «Сезонах» запланированы бесплатные кинопоказы на набережной, встречи и мастер-классы. Подробную программу организаторы обещают опубликовать позже — следить за обновлениями можно на сайте фестиваля и в его соцсетях.

Афиша Балет Геленджик Искусство Концерты Литература Поэзия Танцы Театры Фестивали

Новости

Апшеронская узкоколейка останется без перевозчика. Как теперь местные жители будут добираться до райцентра — неизвестно
Ливни с градом и жара до +30 °C: какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные лета?
«Не восстановятся через несколько десятков лет»: эколог оценил последствия очередного пожара в заповеднике «Утриш»
Девелоперам предлагают показать проекты, повлиявшие на облик крупнейших городов страны. Как участвовать в конкурсе?
В Фанагории нашли район античных виноделов. Там могли производить тысячи тонн вина в год
ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием компании из Краснодара

Лента новостей

«Я не понимаю, откуда у людей столько ненависти!»
Вчера, 09:45
«Я не понимаю, откуда у людей столько ненависти!»
Уличный художник Miles из Краснодара — о пиксельных сердцах, сталкинге и мечте создать арт-объект в парке Галицкого
Битва за лес, «корчия» и засыпанный Карасун
26 августа, 18:16
Битва за лес, «корчия» и засыпанный Карасун
Создательница «Непарадного Краснодара» Анастасия Передреева — об экологической истории города
С любовью к малой родине
27 августа, 16:46
С любовью к малой родине
На фестивале «Традиции родного края» южане поработали в питомнике лошадей, освоили народные промыслы и организовали фотовыставку

Реклама на сайте