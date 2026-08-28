Чехов, Гоголь и «Красная шапочка» говорят о современности. Что смотреть на фестивале «Сезоны» в Геленджике
Фестиваль актуальной культуры пройдет в Геленджике с 3 по 13 сентября. В прошлом году редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на «Сезонах», а теперь вместе с редакцией выбрала из новой программы то, на что стоит обратить внимание.
В этом году «Сезоны» заметно сместились в сторону театра. Откроется фестиваль 3 сентября концертом L’One с эстрадным хором, но дальше музыка отойдет на второй план: в центре программы — четыре спектакля независимого театра «Озеро», в которых играют Максим Виторган, Мария Смольникова и другие, спектакль «Маяковский. Встреча», читки прозы, поэтический вечер в виноградниках и танц-драма со звездами Мариинского и Большого театров.
«Озеро»: четыре спектакля — классика, которая говорит про сегодня
Одно из главных событий фестиваля — приезд независимого театра «Озеро». Его в 2024 году основали три выпускника режиссерского факультета ГИТИСа — Гоша Токаев, Андрей Маник и Владимир Комаров, ученики Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. Их метод — вчитываться в Чехова, Шекспира, Гоголя или Островского в поисках нашей сегодняшней жизни: за знакомым сюжетом у них проступают узнаваемые, актуальные проблемы, а актерам дают почти полную свободу в этом поиске.
В Геленджик театр привезет свои главные постановки — все они пройдут в конгресс-холле отеля «Метрополь». Среди артистов — Максим Виторган, Мария Смольникова, Виктория Толстоганова, Таисия Вилкова и другие.
Выбирать спектакли можно по настроению:
4 сентября. «Три сестры» — если хочется посмотреть на Чехова без школьной дистанции и узнать в его героях кого-то из сегодняшней жизни.
5 сентября. «Ричард» — если интересен Шекспир, но хочется увидеть не привычного средневекового злодея, а вполне современную историю о власти и зле.
8 сентября. «Мертвые души» — если хочется проверить, насколько легко гоголевские персонажи чувствовали бы себя в сегодняшней реальности.
11 сентября. «Красная шапочка» — если интересно, как детская сказка превратилась в историю взросления.
Маяковский и Довлатов: от спектакля до читки
6 и 7 сентября в «Геленджик Арене» покажут спектакль «Маяковский. Встреча» режиссера Даниила Романова. В прошлом году на «Сезонах» мы смотрели его постановку, посвященную Борису Рыжему, теперь режиссер снова обращается к фигуре поэта.
В центре сюжета — не сам визит Маяковского в Свердловск в 1928 году, а момент перед встречей: напряжение, предвкушение, почти священное ожидание рабочих, для которых приезд поэта — событие века. Спектакль собран из разных жанров: в нем сливаются драматический текст, хореография, музыка и архивные материалы.
7 сентября Романов проведет еще одну встречу с литературой — уже в формате читки. В отеле «Приморье» режиссер прочитает прозу Довлатова, Чехова, Татьяны Толстой, Зощенко, Паустовского и современных авторов.
А 9 сентября актер МХТ им. Чехова и исполнитель одной из ролей в спектакле «Маяковский. Встреча» Алексей Кирсанов прочитает вместе с концертмейстером Большого театра Еленой Праздниковой стихи Мандельштама, Блока, Есенина, Пастернака, Пушкина и других авторов. Поэтический вечер пройдет среди виноградников «Шато де Талю».
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему:
«Анна Каренина» — не про сюжет, а про внутренний мир
Финальным событием фестиваля станет танц-драма «До поезда осталось» по мотивам «Анны Карениной» режиссера Ирины Михеевой и театральной компании 2sisters — она пройдет 13 сентября в отеле «Метрополь».
Здесь предлагают увидеть не привычный сюжет, а внутренний мир самой Анны — без единого слова, только через движение, пластику и музыку. Главные партии исполнят прима-балерина Мариинского театра Дарья Павленко и премьер Большого театра Владислав Лантратов.
Лантратов уже знаком геленджикской публике: в прошлом году он участвовал в спектакле «Б.Р.», посвященном Борису Рыжему, а этим летом исполнял одну из главных партий в балете «Светлый ручей» Большого театра.
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Что еще в программе
Кроме спектаклей, на «Сезонах» запланированы бесплатные кинопоказы на набережной, встречи и мастер-классы. Подробную программу организаторы обещают опубликовать позже — следить за обновлениями можно на сайте фестиваля и в его соцсетях.