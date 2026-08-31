Под Анапой локализовали пожар в плавнях: сгорело 690 гектаров, пострадали краснокнижные черепахи

Предыстория: Днем 30 августа в районе хутора Чембурки под Анапой загорелись плавни. Огонь стал быстро распространяться из-за сильного ветра — к 14:00 площадь пожара достигла 10 гектаров. Власти временно перекрыли движение по федеральной трассе. Местный блогер рассказал, что дым от пожара был виден из разных точек Анапы, а в городе ощущался запах гари.

Вечером 30 августа глава Анапы Светлана Маслова сообщила , что к тушению пожара в плавнях привлекли 80 спасателей и 25 единиц техники, включая болотоходы. Власти ожидали помощи авиации, но она задерживалась из-за беспилотной опасности. По словам Масловой, к 19:30 огонь близко подошел к жилым домам. В станице Анапской, хуторе Чембурке и микрорайоне Алексеевском дежурили пожарные. Из-за сильного ветра и плотного дыма жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить на улицу.

Около 6:00 31 августа площадь активного горения удалось сократить до 0,5 га, пожару присвоили четвертый ранг. В тушении уже участвовали 107 человек и 29 единиц техники.



Ближе к 8:00 мэр Анапы заявила, что пожар локализовали. Площадь активного горения сократилась до 50 кв. метров, на месте продолжают работать около 30 человек и 10 единиц техники. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, всего сгорело 690 гектаров плавней.



Ситуацию прокомментировал эколог Георгий Каваносян. По его словам, пожар нанес огромный ущерб фауне плавней:

«Плавни — это растительность у берегов болотец, лиманов, речушек и ериков. В них обитает много мелких животных — водоплавающих птиц, мальков рыб, амфибий с рептилиями. Конкретно в тех местах, где горит, обитает европейская болотная черепаха. Этот вид включен в Красную книгу Краснодарского края, в Приложение II Бернской конвенции (требует специальных мер охраны), а в Красном списке МСОП виду присвоена категория Near Threatened (NT) — «близкие к уязвимому положению».



Жители поделились в соцсетях кадрами последствий ЧП. Они отмечают, что настолько масштабного пожара в этих местах не было давно.



Волонтеры реабилитационного центра «Жемчужная» просят жителей и туристов сообщать им о пострадавших при пожаре диких животных и птицах.