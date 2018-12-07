Отец Хабиба рассказал, где и когда может пройти бой его сына с Мейвезером
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап предположил, что поединок его сына с боксером Флойдом Мейвезером может состояться весной в Грозном
Возможный поединок примет «Ахмат-Арена», которая вмещает 30 тыс. человек. Об этом Нурмагомедов-старший рассказал в интервью «Известиям».
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Он пояснил, что Хабиб ждет итогов заседания Атлетической комиссии штата Невада, которая пройдет 10 декабря. Комиссия примет решение по поводу наказания за драку, которую Нурмагомедов устроил в зрительном зале во время боя с Конором МакГрегром за титул чемпиона UFC. Дагестанскому бойцу грозит штраф или отстранение от боев в США на полгода.
Абдулманап подчеркнул, что если Хабиба дисквалифицируют на шесть месяцев, то они с сыном потратят это время на подготовку к бою с Мейвезером.
«Мы смотрели бой Макгрегора и Мейвезера, в котором Конор выглядел неплохо три-четыре раунда. Уверен, что Хабиб способен на большее. Как минимум, на семь-восемь раундов. Стоит взять во внимание возраст Флойда, которому уже 41 год, и выносливость Хабиба», — резюмировал мужчина.
У Хабиба на счету 27 боев и ни одного поражения. Мейвезер провел 50 поединков и во всех одержал победу. В 2016 году он выиграл боксерский поединок с Конором МакГрегором.
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Как сообщали Юга.ру, Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера после победы над МакГрегором, сказав, что «в этих джунглях есть только один король». Американец принял вызов и предложил подраться в Лас-Вегасе.
Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что бой Хабиба и Мейвезера состоится только по правилам единоборств, а не бокса.
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