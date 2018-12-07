Отец Хабиба рассказал, где и когда может пройти бой его сына с Мейвезером

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап предположил, что поединок его сына с боксером Флойдом Мейвезером может состояться весной в Грозном

Возможный поединок примет «Ахмат-Арена», которая вмещает 30 тыс. человек. Об этом Нурмагомедов-старший рассказал в интервью «Известиям» .

Он пояснил, что Хабиб ждет итогов заседания Атлетической комиссии штата Невада, которая пройдет 10 декабря. Комиссия примет решение по поводу наказания за драку, которую Нурмагомедов устроил в зрительном зале во время боя с Конором МакГрегром за титул чемпиона UFC. Дагестанскому бойцу грозит штраф или отстранение от боев в США на полгода.

Абдулманап подчеркнул, что если Хабиба дисквалифицируют на шесть месяцев, то они с сыном потратят это время на подготовку к бою с Мейвезером.

«Мы смотрели бой Макгрегора и Мейвезера, в котором Конор выглядел неплохо три-четыре раунда. Уверен, что Хабиб способен на большее. Как минимум, на семь-восемь раундов. Стоит взять во внимание возраст Флойда, которому уже 41 год, и выносливость Хабиба», — резюмировал мужчина.