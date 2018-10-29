Кадыров: Мейвезер хочет построить дом в Чечне и получить гражданство РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о намерении американского боксера Флойда Мейвезера получить российское гражданство и построить дом в республике

Об этом Кадыров рассказал 28 октября на своей пресс-конференции в Грозном.

«Он приезжает к нам как домой. Говорит, что хочет в Чечне построить дом, жить в Грозном, получить гражданство России. У меня с ним очень хорошие, дружеские, братские отношения», — поделился глава республики.

Флойд Мейвезер не раз бывал в Чечне в гостях у Рамзана Кадырова. Последний раз боксер приезжал в республику в начале октября на празднование 200-летия Грозного, сообщает «Р-Спорт».

Ранее Мейвезер говорил о желании купить недвижимость в России.

Как сообщали Юга.ру, дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в октябре вызвал на поединок Флойда Мейвезера, сказав, что «в этих джунглях есть только один король». Американец принял вызов.