Дана Уайт заявил, что возможный бой Нурмагомедова и Мейвезера пройдет по правилам MMA

Дагестан, Вся Россия

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Президент UFC прокомментировал возможный поединок дагестанца Хабиба Нурмагомедова и американца Флойда Мейвезера

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Если бой состоится, то он пройдет по правилам единоборств, а не бокса, подчеркнул Уайт. 

«Мы не проводим боксерские бои в UFC. Мы делали так однажды и больше не будем. Если Мейвезер хочет драться с Хабибом, то пусть приходит драться», — рассказал президент организации в интервью TMZ Sports.

Напомним, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок американского боксера Флойда Мейвезера. Тот принял вызов и предложил провести бой на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. У Мейвезера, как и у Нурмагомедова нет ни одного поражения в спортивной карьере. 

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Как сообщали Юга.ру, 7 октября Нурмагомедов успешно защитил чемпионский пояс в бою с ирландцем Конором МакГрегором, одержав победу в четвертом раунде. 

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Флойд Мейвезер тоже дрался с МакГрегором — в 2016 году они провели боксерский поединок, в котором одержал победу американец.

Единоборства Флойд Мейвезер Хабиб Нурмагомедов
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