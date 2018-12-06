«Мы намерены прекратить этот идиотизм»: в Кремле пообещали больше не отменять рэп-концерты
В администрации президента России отмены концертов рэперов по всей стране назвали «перегибами на местах» и сообщили о намерении прекратить «этот идиотизм»
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По данным источников «Дождя», в Кремле недовольны отменами рэп-концертов и гонениями на рэперов. В администрации президента предполагают, что Владимир Путин может дать комментарий по этой теме на заседании СПЧ или итоговой пресс-конференции.
За отмену концертов рэперов выступали руководители среднего звена в одном из силовых ведомств, эта инициатива уже остановлена. Власти считают, что неправильно мешать деятельности музыкантов, которые не нарушают закон.
Федеральный чиновник, близкий к Кремлю, подчеркнул, что в администрации президента намерены «прекратить этот идиотизм».
Напомним, в ноябре в нескольких городах России отменили или сорвали рэп-концерты. Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 ноября не состоялось выступление рэпера Хаски — музыканта задержала полиция, позже суд арестовал его на 12 суток. Хаски провел в спецприемнике в Усть-Лабинске несколько дней, после чего по решению суда его отпустили.
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Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Хаски отпустили из-за недовольства нескольких чиновников из Администрации президента России.
В защиту Хаски и других российских рэперов выступил телеведущий Дмитрий Киселев, который сказал, что с современными музыкантами нужно налаживать диалог. Он также анонсировал двухдневный рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле летом 2019 года.
В поддержку рэп-исполнителей высказались глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который предложил выдавать артистам президентские гранты, и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который призвал культурных деятелей наладить диалог с рэперами.
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