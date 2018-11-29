«Тема рэперства привлекла наше внимание»: Нарышкин предложил поддержать творчество рэперов

Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами

Нарышкин выдвинул эту инициативу 29 ноября на заседании оргкомитета в Центральном доме художника в Москве. «Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал, что, может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества», — сказал председатель.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поддержал Ныршкина. Он рассказал, как из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC, где были тысячи поклонников. По его словам, рэп — литература молодого поколения, и с артистами этого жанра нужно налаживать диалог. «Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это... Я вижу, как эти ребята заводят молодежь... это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя», — цитирует ТАСС Швыдкого.

Он добавил, что власти не следует разговаривать с рэперами и поклонниками рэп-музыки исключительно на языке запретов. «Запрещающими мерами ничего не получится, мы проходили это с рок-движением: для 80-х годов там тоже была лексика, которая казалась невозможной. Это очень трудная тема, но проблема существует, и она не может не быть предметом нашего внимания», — сказал Швыдкой.

Напомним, за последние несколько недель в России отменили концерты рэп-исполнителей Хаски и Элджея, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». Как писали Юга.ру, у рэпера Хаски возникли проблемы с проведением концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В обоих городах перед выступлениями обесточили ночные клубы, где должны были пройти концерты.

Позже стало известно, что краснодарская полиция проверяла тексты Хаски на экстремизм и предупреждала площадки, где могли пройти концерты рэпера, о нежелательности этих мероприятий. Ранее сам Хаски заявил, что полиция препятствовала проведению концертов и в других городах, так как в его произведениях правоохранители нашли призывы к каннибализму, оскорбление чувств верующих, пропаганду нацизма и разврат.