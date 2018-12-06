Дмитрий Киселев проведет рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму

Телеведущий Дмитрий Киселев летом 2019 года собирается провести рэп-фестиваль в Коктебеле

Мероприятие запланировано на 28 и 29 августа. Рэп-фестиваль состоится после международного фестиваля Koktebel Jazz, организатором которого также выступает Киселев.

Напомним, 3 декабря ведущий в эфире телеканала «Россия 1» выступил в поддержку рэперов, высказался об аресте Хаски в Краснодаре и заявил, что «рэперов не стоит кошмарить», а нужно налаживать с ними контакт.

5 декабря в передаче «Говорит Москва» Киселев пояснил, что решение провести рэп-фестиваль в Крыму связано с тем, что его высказывание вызвало большой резонанс.

«Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле», — заключил ведущий.