Дмитрий Киселев проведет рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму
Телеведущий Дмитрий Киселев летом 2019 года собирается провести рэп-фестиваль в Коктебеле
Мероприятие запланировано на 28 и 29 августа. Рэп-фестиваль состоится после международного фестиваля Koktebel Jazz, организатором которого также выступает Киселев.
Читайте также:
Напомним, 3 декабря ведущий в эфире телеканала «Россия 1» выступил в поддержку рэперов, высказался об аресте Хаски в Краснодаре и заявил, что «рэперов не стоит кошмарить», а нужно налаживать с ними контакт.
5 декабря в передаче «Говорит Москва» Киселев пояснил, что решение провести рэп-фестиваль в Крыму связано с тем, что его высказывание вызвало большой резонанс.
«Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле», — заключил ведущий.
Читайте также:
По мнению Киселева, многие фестивали в России — это однодневные концерты, однако он намерен создать площадку, на которой два дня подряд будут проходить масштабные мероприятия.
«В Коктебеле 23-25 августа 2019 года будет 17-й международный фестиваль Koktebel Jazz. Два дня на реконфигурацию площадки — и после этого 28-30 августа загремит крупнейший в России рэп-опен-эйр. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле. Как известно, там же всегда был крупнейший нудистский пляж», — подчеркнул журналист.
Читайте также:
Напомним, в Госдуме 6 декабря состоится круглый стол с рэп-исполнителями, на котором обсудят отмену конценртов некоторых артистов. Среди приглашенных рэперов — Птаха, Маста Эйси, Бледный и Рома Жиган.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.