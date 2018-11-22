Краснодарский суд арестовал рэпера Хаски на 12 суток за хулиганство

В Первомайском суде Краснодара 22 ноября оглашают приговор рэперу Дмитрию Кузнецову, выступающему под псевдонимом Хаски

Судья Виктория Глущенко зачитала решение по рассмотрению его вины по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Ее переквалифицировали на мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), исключив состав о неповиновении полиции. Хаски признан виновным и арестован на 12 суток.

Позже огласят приговор еще по двум статьям. Юга.ру ведут онлайн-трансляцию заседания.

Адвокаты просили суд не избирать в отношении Кузнецова административный арест, так как состав административного правонарушения отсутствует. Одна из защитниц Наталья Жданович настаивала, что дело подлежит прекращению. В противном случае она просила не лишать артиста свободы и назначить ему штраф.

Сам Дмитрий заявил, что готов заплатить штраф и возместить ущерб, нанесенный автомобилю, на крыше которого он стоял. Он просил не назначать арест, так как его концертов ждут в других городах.