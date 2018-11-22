Краснодарский суд арестовал рэпера Хаски на 12 суток за хулиганство
В Первомайском суде Краснодара 22 ноября оглашают приговор рэперу Дмитрию Кузнецову, выступающему под псевдонимом Хаски
Судья Виктория Глущенко зачитала решение по рассмотрению его вины по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Ее переквалифицировали на мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), исключив состав о неповиновении полиции. Хаски признан виновным и арестован на 12 суток.
Позже огласят приговор еще по двум статьям. Юга.ру ведут онлайн-трансляцию заседания.
Адвокаты просили суд не избирать в отношении Кузнецова административный арест, так как состав административного правонарушения отсутствует. Одна из защитниц Наталья Жданович настаивала, что дело подлежит прекращению. В противном случае она просила не лишать артиста свободы и назначить ему штраф.
Сам Дмитрий заявил, что готов заплатить штраф и возместить ущерб, нанесенный автомобилю, на крыше которого он стоял. Он просил не назначать арест, так как его концертов ждут в других городах.
Напомним, исполнителя задержали 21 ноября в Краснодаре у входа в клуб Bounce, где должен был состояться его концерт.
Выступление перенесли из Arena Hall. Однако концерт не состоялся и в новом месте — организаторы сообщили в соцсетях, что площадка обесточена, а ворота на входе электрические, поэтому они не могут впустить зрителей. Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню «Ай». После этого его увезли в полицию. Прокуратура Краснодарского края предупреждала концертные площадки о нежелательности такого концерта, так как полиция сейчас проверяет тексты Хаски на экстремизм.
Хаски обвиняли по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового пребывания граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Отказ пройти медицинское освидетельствование). По каждой статье максимальное наказание может составлять до 15 суток ареста.
22 ноября стало известно, что хозяйка автомобиля, на котором выступал рэпер, написала на него заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), предусматривающей до двух лет лишения свободы.
Накануне у рэпера возникли проблемы с концертом в Ростове-на-Дону, подробнее об этом читайте тут.
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