Свидание с казаком, мэйкап зеленкой, маркировка 60+: группа IC3PEAK поделилась ожиданиями от концерта в Краснодаре

Краснодарский край

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Участники московской электронной группы IC3PEAK рассказали, чего ожидают от концерта в Краснодаре, который запланирован на 7 декабря

В ноябре концерты IC3PEAK отменили в нескольких городах России. Полиция задерживала участника группы Николая Костылева. ФСБ включило IC3PEAK в список команд, чьи крупные концерты нежелательны, а тексты «подлежат проверке на экстремизм».

Журналист «Медиазоны» присоединился к участникам группы Насте Креслиной и Николаю Костылеву во время турне по России и спросил, не думали ли они отменить грядущий концерт в Краснодаре. Девушка ответила отрицательно и пояснила, что в Краснодаре «должно быть самое веселье».

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«Будет больше журналистов и казаков, чем слушателей», — предположил Николай.

Вокалистка добавила, что ни разу не встречалась с казаками, «это интересно».

«Свидание с казаком. Блин, я только зеленкой получить не хочу», — сказал парень.

Настя согласилась, что на такой случай нужно ходить в очках, тогда получится экспериментальный мэйкап. Девушка предположила, что казаки должны прийти на их концерт, потому что они занимаются воспитанием молодежи.

«Наверное, они тоже готовятся сейчас все. Хотя по нормальной человеческой классификации у нас вся музыка — 12+. По классификации казаков, наверное, 60+», — сказал Николай.

Как писали Юга.ру, концерт IC3PEAK в Краснодаре должен был состояться 7 декабря в клубе Sgt Pepper's Bar, однако тур-менеджер заявил, что площадка отказалась проводить мероприятие. Владельцам билетов обещали сообщить о месте проведения концерта.

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Напомним, в ноябре в Краснодаре не состоялся концерт рэпера Хаски. Полиция задержала артиста, а суд арестовал его на 12 суток. Музыкант провел несколько дней в спецприемнике в Усть-Лабинске, после чего суд отменил решение об аресте.

Подробнее об инциденте с задержанием Хаски в Краснодаре можно прочесть здесь.

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Свидание с казаком, мэйкап зеленкой, маркировка 60+: группа IC3PEAK поделилась ожиданиями от концерта в Краснодаре

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