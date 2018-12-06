Свидание с казаком, мэйкап зеленкой, маркировка 60+: группа IC3PEAK поделилась ожиданиями от концерта в Краснодаре
Участники московской электронной группы IC3PEAK рассказали, чего ожидают от концерта в Краснодаре, который запланирован на 7 декабря
В ноябре концерты IC3PEAK отменили в нескольких городах России. Полиция задерживала участника группы Николая Костылева. ФСБ включило IC3PEAK в список команд, чьи крупные концерты нежелательны, а тексты «подлежат проверке на экстремизм».
Журналист «Медиазоны» присоединился к участникам группы Насте Креслиной и Николаю Костылеву во время турне по России и спросил, не думали ли они отменить грядущий концерт в Краснодаре. Девушка ответила отрицательно и пояснила, что в Краснодаре «должно быть самое веселье».
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«Будет больше журналистов и казаков, чем слушателей», — предположил Николай.
Вокалистка добавила, что ни разу не встречалась с казаками, «это интересно».
«Свидание с казаком. Блин, я только зеленкой получить не хочу», — сказал парень.
Настя согласилась, что на такой случай нужно ходить в очках, тогда получится экспериментальный мэйкап. Девушка предположила, что казаки должны прийти на их концерт, потому что они занимаются воспитанием молодежи.
«Наверное, они тоже готовятся сейчас все. Хотя по нормальной человеческой классификации у нас вся музыка — 12+. По классификации казаков, наверное, 60+», — сказал Николай.
Как писали Юга.ру, концерт IC3PEAK в Краснодаре должен был состояться 7 декабря в клубе Sgt Pepper's Bar, однако тур-менеджер заявил, что площадка отказалась проводить мероприятие. Владельцам билетов обещали сообщить о месте проведения концерта.
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Напомним, в ноябре в Краснодаре не состоялся концерт рэпера Хаски. Полиция задержала артиста, а суд арестовал его на 12 суток. Музыкант провел несколько дней в спецприемнике в Усть-Лабинске, после чего суд отменил решение об аресте.
Подробнее об инциденте с задержанием Хаски в Краснодаре можно прочесть здесь.
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