Свидание с казаком, мэйкап зеленкой, маркировка 60+: группа IC3PEAK поделилась ожиданиями от концерта в Краснодаре

Участники московской электронной группы IC3PEAK рассказали, чего ожидают от концерта в Краснодаре, который запланирован на 7 декабря

Журналист «Медиазоны» присоединился к участникам группы Насте Креслиной и Николаю Костылеву во время турне по России и спросил, не думали ли они отменить грядущий концерт в Краснодаре. Девушка ответила отрицательно и пояснила, что в Краснодаре «должно быть самое веселье».

В ноябре концерты IC3PEAK отменили в нескольких городах России. Полиция задерживала участника группы Николая Костылева. ФСБ включило IC3PEAK в список команд, чьи крупные концерты нежелательны, а тексты «подлежат проверке на экстремизм».

«Будет больше журналистов и казаков, чем слушателей», — предположил Николай.

Вокалистка добавила, что ни разу не встречалась с казаками, «это интересно».

«Свидание с казаком. Блин, я только зеленкой получить не хочу», — сказал парень.

Настя согласилась, что на такой случай нужно ходить в очках, тогда получится экспериментальный мэйкап. Девушка предположила, что казаки должны прийти на их концерт, потому что они занимаются воспитанием молодежи.

«Наверное, они тоже готовятся сейчас все. Хотя по нормальной человеческой классификации у нас вся музыка — 12+. По классификации казаков, наверное, 60+», — сказал Николай.