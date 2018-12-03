«Рэперов не стоит кошмарить»: Киселев поддержал Хаски и зачитал в телеэфире рэп на стихи Маяковского

Ведущий Дмитрий Киселев 3 декабря выступил в поддержку рэперов в эфире телеканала «Россия 1»

В передаче «Вести недели» ведущий рассказал о популярных российских рэп-музыкантах, таких как Оксимирон, Noize MC, Баста. Он подчеркнул, что в текстах песен этих артистов содержится любовь к России, и привел в пример несколько цитат. Киселев сравнил рэперов с поэтами-классиками — Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским, а также зачитал рэп на стихотворения последнего. Одной из проблем рэп-музыки журналист назвал матерные слова, которые, по его словам, были и у выдающихся российских литераторов.

Киселёв прочитал рэп на Маяковского. Живите теперь с этим. pic.twitter.com/InXa8idBvP — La Russie parle (@Russia_calls) December 2, 2018

«У рэперов бывает много мата — тех самых четырех слов, запрещенных Роскомнадзором — да еще сюжеты и вербальные ассоциации, явно недопустимые для, что называется, приличного общества. Но для интернета — норма, а в многолюдных музыкальных клубах вроде как и проходит. Если группе "Ленинград" можно, то почему рэперам нельзя?», — сказал Киселев. По его мнению, не стоит превращать рэп-сообщество во врагов и политизировать подростковый протест. Также Кисилев призвал относиться к текстам рэп-исполнителей с иронией.

Ведущий также назвал репрессией арест рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), у которого не состоялся концерт в Краснодаре 21 ноября и которого задержали на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

Он отметил, что помощь Хаски пришла откуда не ждали — от главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который предложил выдавать рэперам президентские гранты, и от спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который призвал культурных деятелей наладить диалог с рэперами. Также журналист добавил, что в последние дни в регионах что-то изменилось.

«Что из этого всего выйдет, мне лично трудно себе представить, ведь рэп — по природе своей альтернативное искусство. Рэперы — словно кошки, гуляющие сами по себе. Организовать их в стаю — непростая задача. Как минимум, рэперов не стоит "кошмарить"», — заявил Киселев.

«Могу предположить, что подействовал некий окрик сверху. У нас это бывает полезным для защиты граждан. Рэперы не исключение. Хотя они и не из салона мягких игрушек. Они — просто люди. И с разными, в том числе на наше общество и государство, взглядами, вплоть до анархичных, что близко подростковости как таковой», — отметил Киселев.

Напомним, в Краснодаре 22 ноября над рэпером Хаски состоялся суд по трем административным протоколам, по итогам которого музыканта приговорили к 12 суткам ареста. Адвокаты защиты обжаловали приговор, и через три дня рэпера отпустили на свободу, однако следующие шесть концертов в России Хаски пришлось отменить.