Суд над рэпером Хаски в Краснодаре. Онлайн-трансляция

Краснодарский край

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Сегодня, 22 ноября, в Краснодаре проходит суд над Дмитрием Кузнецовым, выступающим под псевдонимом Хаски. Напомним, концерт рэпера должен был состояться 21 ноября в Arena Hall, однако покупателям билетов прислали СМС о том, что мероприятие перенесли в ночной клуб Bounce. У входа в заведение Хаски задержали (сняли с крыши автомобиля) полицейские и доставили в отделение. Утром стало известно, что в отношении артиста составили три административных протокола.

Журналистка Юга.ру Мария Волобуева, которая находится на заседании в Первомайском районном суде Краснодара, ведет онлайн для нашего издания совместно с «Медиазоной».

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