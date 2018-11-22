Суд над рэпером Хаски в Краснодаре. Онлайн-трансляция

Сегодня, 22 ноября, в Краснодаре проходит суд над Дмитрием Кузнецовым, выступающим под псевдонимом Хаски. Напомним, концерт рэпера должен был состояться 21 ноября в Arena Hall, однако покупателям билетов прислали СМС о том, что мероприятие перенесли в ночной клуб Bounce. У входа в заведение Хаски задержали (сняли с крыши автомобиля) полицейские и доставили в отделение. Утром стало известно, что в отношении артиста составили три административных протокола.



Журналистка Юга.ру Мария Волобуева, которая находится на заседании в Первомайском районном суде Краснодара, ведет онлайн для нашего издания совместно с «Медиазоной».