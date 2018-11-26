Рэпер Хаски освобожден из-под ареста

Краснодарский край

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Первомайский районный суд Краснодара 26 ноября отменил решение об аресте рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова)

Об этом сообщил адвокат музыканта Алексей Аванесян в своем фейсбуке.

«Суд только что удовлетворил заявление защитников рэпера Хаски (Диитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — сказано в публикации.

Напомним, 26 ноября защита арестованного музыканта обжаловала приговор. 

Как писали Юга.ру, 21 ноября должен был состояться концерт рэпера Хаски в Краснодаре, но ночной клуб, в котором планировали провести мероприятие, обесточили. В итоге музыкант вышел на улицу, залез на автомобиль и исполнил один трек, после чего его задержали.

На следующий день в отношении рэпера составили три административных протокола. В Краснодаре состоялся суд, по решению которого Хаски арестовали на 12 суток, которые он должен был отбывать в спецприемнике в Усть-Лабинске.

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В поддержку арестованного Хаски рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт «Я буду петь свою музыку». Встреча пройдет 26 ноября в Москве, вырученные деньги отдадут Хаски. Билеты на концерт раскупили на следующий день.

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