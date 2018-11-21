Краснодарская полиция задержала рэпера Хаски у входа в клуб

Полиция задержала Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, у входа в клуб в Краснодаре, где должен был состояться его концерт

По словам корреспондента Юга.ру, Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню «Ай». После сотрудники полиции усадили его в автомобиль и увезли.

Мероприятие должно было состояться в клубе Bounce. Организаторы сообщили в соцсетях, что клуб обесточен, а ворота на входе электрические, поэтому они не могут впустить зрителей.

UPD: Организаторы концерта сообщили, что Хаски находится в отделе полиции, с ним адвокат. Они объявили, что концерт не состоится и принесли извинения.

Как сообщали Юга.ру, концерт рэпера должен был пройти на площадке Arena Hall, но покупатели билетов в день концерта получили СМС, что мероприятие перенесли в ночной клуб Bounce.

Ранее стало известно, что прокуратура Краснодарского края предупредила площадки о нежелательности такого концерта, так как полиция сейчас проверяет тексты Хаски на экстремизм.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру ситуацию не прокомментировали.

Накануне возникли сложности и с концертом рэпера в Ростове-на-Дону. Он был перенесен на другую площадку, и полиция потребовала от организаторов подписать предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия». Площадку также обесточили, но концерт состоялся.

Ранее сам Хаски говорил, что полиция препятствовала проведению концертов и в других городах, так как в одном из его текстов правоохранители нашли призывы к каннибализму, а в других — оскорбление чувств верующих, пропаганду нацизма и половой разврат.