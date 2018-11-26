Симоньян рассказала, благодаря кому отменили арест рэпера Хаски
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, почему рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) выпустили раньше времени
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По мнению Симоньян, рэпера Хаски отпустили, потому что несколько человек из администрации президента России были возмущены арестом артиста.
«А когда два-три человека в АП (Администрации президента) возмущены произошедшим, обычно это произошедшее хорошо заканчивается», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Редактор добавила, что было бы лучше, если бы Хаски отпустили, потому что в России есть гуманный суд и здравый смысл.
«Было бы еще лучше, если бы его изначально не гнобили, а позвали выступать на новогодней елке в Кремле, например. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», — добавила Симоньян.
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Как сообщали Юга.ру, 21 ноября в Краснодаре сорвали концерт рэпера Хаски. Музыкант залез на крышу припаркованного автомобиля и спел песню, после чего его задержали и составили три административных протокола. На следующий день суд арестовал артиста на 12 суток.
Рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски. Билеты на концерт раскупили за день.
26 ноября защита музыканта обжаловала приговор. В этот же день Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте рэпера. Позже адвокат рассказал, почему артиста отпустили раньше срока.
И другие события Краснодара с 26 ноября по 2 декабря
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