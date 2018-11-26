Симоньян рассказала, благодаря кому отменили арест рэпера Хаски

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, почему рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) выпустили раньше времени

По мнению Симоньян, рэпера Хаски отпустили, потому что несколько человек из администрации президента России были возмущены арестом артиста.

«А когда два-три человека в АП (Администрации президента) возмущены произошедшим, обычно это произошедшее хорошо заканчивается», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Редактор добавила, что было бы лучше, если бы Хаски отпустили, потому что в России есть гуманный суд и здравый смысл.

«Было бы еще лучше, если бы его изначально не гнобили, а позвали выступать на новогодней елке в Кремле, например. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», — добавила Симоньян.