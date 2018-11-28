Суд Симферополя арестовал сотрудника СБУ с задержанного украинского корабля

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Киевский райсуд Симферополя отправил под арест сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча, который находился на задержанном в Керченском проливе украинском корабле

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По данным «Крыминформа», Драчу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы РФ). Суд арестовал его до 25 января 2019 года.

Адвокат задержанного подтвердил в суде, что его подзащитный является сотрудником Службы безопасности Украины. По словам Драча, он не собирался нарушать границу России.

Напомним, 27 ноября в Симферополе суд на два месяца арестовал 12 человек с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. Керченский горсуд отправил под стражу на такой же срок еще троих моряков.

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Как сообщали Юга.ру, в Керченском проливе 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины. Суда отконвоировали в Керчь. 

В России возбудили уголовное дело по факту нарушения госграницы, а на Украине — о развязывании войны. Кроме того, на Украине 26 ноября ввели военное положение.

В ФСБ России заявили, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины, находящиеся на одном из судов. В СБУ подтвердили, что на кораблях были работники военной контрразведки. 

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