В МИД России назвали инцидент в Керченском проливе провокацией Украины

Крым, Вся Россия

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что инцидент в Керченском проливе — это провокация Запада и Украины

Ситуацию прокомментировал статс-секретарь — замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. По его словам, это провокация, которая продумана по времени, месту и форме, передает RT.

«К сожалению, оправдались наши худшие опасения относительно того, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как регион, где провокационная активность Украины может дать быстрые, нужные для международного скандала результаты», — цитирует Карасина РИА «Новости».

Он добавил, что Россия планирует созвать заседание Совета Безопасности ООН, участники которого рассмотрят действия Киева.

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ и вошли в территориальные воды страны. Суда двигались к Керченскому проливу, делали опасные маневры и игнорировали требования пограничников.

ФСБ заявила, что пограничникам пришлось применить оружие, чтобы остановить украинские корабли. В результате пострадали трое украинских военнослужащих. В ВМС Украины сообщили о шестерых пострадавших моряках.

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