В МИД России назвали инцидент в Керченском проливе провокацией Украины

В Министерстве иностранных дел России заявили, что инцидент в Керченском проливе — это провокация Запада и Украины

Ситуацию прокомментировал статс-секретарь — замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. По его словам, это провокация, которая продумана по времени, месту и форме, передает RT.

«К сожалению, оправдались наши худшие опасения относительно того, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как регион, где провокационная активность Украины может дать быстрые, нужные для международного скандала результаты», — цитирует Карасина РИА «Новости».

Он добавил, что Россия планирует созвать заседание Совета Безопасности ООН, участники которого рассмотрят действия Киева.