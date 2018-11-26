Адвокат рэпера Хаски рассказал, почему музыканта освободили
Адвокат рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) Алексей Аванесян 26 ноября объяснил причину освобождения артиста
Суд осовободил музыканта, так как ущерб понесут слишком много людей: фанаты, организаторы, директора клубов. Срыв гастрольного тура, который не запрещен, приведет к большим потерям, поэтому Первомайский районный суд решил, что 12 суток — слишком суровый срок для иногороднего артиста с гастрольным туром, рассказал адвокат рэпера Алексей Аванесян радиостанции «Говорит Москва».
Сейчас за артистом в Усть-Лабинск едет адвокат со всеми документами.
«Дается 10 суток на обжалование этого решения. В принципе, полиция может обжаловать», — добавил Аванесян.
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Напомним, 26 ноября защита арестованного музыканта обжаловала приговор. В этот же день Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте рэпера Хаски.
Как сообщали Юга.ру, 21 ноября рэпер Хаски должен был выступить в Краснодаре. Сначала организаторы перенесли площадку, после чего новое место концерта обесточили. В итоге музыкант вышел на улицу, залез на машину и спел песню, после чего его задержали.
22 ноября в Краснодаре состоялся суд по трем административным протоколам. В результате Хаски арестовали на 12 суток, которые он должен был отбывать в спецприемнике в Усть-Лабинске.
В поддержку арестованного артиста рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт «Я буду петь свою музыку». Встреча пройдет 26 ноября в Москве, вырученные деньги отдадут Хаски. Билеты на концерт раскупили за день.
И другие события Краснодара с 26 ноября по 2 декабря
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