Адвокат рэпера Хаски рассказал, почему музыканта освободили

Адвокат рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) Алексей Аванесян 26 ноября объяснил причину освобождения артиста

Суд осовободил музыканта, так как ущерб понесут слишком много людей: фанаты, организаторы, директора клубов. Срыв гастрольного тура, который не запрещен, приведет к большим потерям, поэтому Первомайский районный суд решил, что 12 суток — слишком суровый срок для иногороднего артиста с гастрольным туром, рассказал адвокат рэпера Алексей Аванесян радиостанции «Говорит Москва».

Сейчас за артистом в Усть-Лабинск едет адвокат со всеми документами.

«Дается 10 суток на обжалование этого решения. В принципе, полиция может обжаловать», — добавил Аванесян.