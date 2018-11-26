В Краснодаре адвокаты рэпера Хаски обжаловали его арест

Адвокат задержанного рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) Алексей Аванесян 26 ноября сообщил, что защита певца обжаловала решение суда

Об этом адвокат написал на своей странице в фейсбуке. По словам Аванесяна, он с одной из защитниц Натальей Жданович подал в суд заявление о прекращении административного ареста рэпера Хаски. Адвокат отметил, что размер минимального наказания в соответствии со статьей, по которой осудили музыканта, составляет 500 рублей, максимальный срок — 15 суток ареста. По мнению юриста, должно было быть обоснование, почему суд «при отсутствии отягчающих обстоятельств артисту с плотным графиком гастролей назначил столь жесткое наказание в виде 12 суток ареста».

Аванесян заявил, что своим решением суд наказал не рэпера, а несколько тысяч фанатов, заблаговременно купивших билеты на концерты, и большую команду артиста.

«Это решение фактически предопределило результаты прокурорской проверки о наличии в текстах рэпера всяких там пропаганд антиобщественных поведений, угроз духовному развитию детей и т.п. Так вот, все эти исключительные личные обстоятельства суд не учел. И эту ошибку, как мы считаем, он должен срочно (трое суток на рассмотрение заявления) исправить», — сказано в публикации.

О дате и времени Аванесян пообещал сообщить позднее.

Правозащитница Наталья Жданович рассказала РИА «Новости», что юристы обжаловали судебные постановления об арестах Хаски за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования. «Жалобы подали. По мелкому хулиганству и по отказу. Что по поводу правонарушения, касающегося отказа (от медосвидетельствования — ред.), то там подсудность нарушена. Он (материал — прим ред.) должен был рассматриваться мировым судьей, но не Западного округа, а Центрального. А по мелкому хулиганству мы считаем, что тоже незаконно и необоснованно вынесено решение, поскольку чересчур суровое наказание. И доказательств тому, что он совершил … тоже нет», — отметила защитница.

Она добавила, что о возбуждении уголовного дела в отношении рэпера ей неизвестно.

Как сообщали Юга.ру, концерт Хаски в Краснодаре был назначен на 21 ноября. Ночной клуб, в котором должно было пройти мероприятие, обесточили, и рэпер вышел на улицу, залез на один из припаркованных автомобилей и исполнил свой трек. После этого его задержала полиция.

В отношении Хаски составили три административных протокола, 22 ноября в Краснодаре состоялся суд над певцом. Его арестовали на 12 суток, которые он проведет в спецприемнике в Усть-Лабинске. Почитать подробнее, как прошел суд над Хаски, можно в трансляции, которую вели Юга.ру.