В Краснодаре хозяйка машины, на которой выступал Хаски, подала на него в полицию. Рэперу грозит уголовное преследование

МВД Краснодара 22 ноября сообщило о том, что на Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, поступило заявление, решается вопрос о возбуждении дела

По версии следствия, вечером 21 ноября в отделение полиции обратились местные жители и рассказали, что на улице Красноармейской люди нарушают общественный порядок. На место прибыли полицейские, которые увидели читающего рэп мужчину, который залез на автомобиль, и группу молодых людей вокруг него. В отношении артиста составили три административных протокола по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового пребывания граждан в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Отказ от прохождения медосвидетельсвования).

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 22 ноября рассказали, что владелица автомобиля, на котором стоял рэпер, подала заявление о повреждении лобового стекла и крыши иномарки. По этому факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Адвокат Кузнецова Алексей Аванесян 22 ноября сказал, что у него нет информации о возбуждении уголовного дела против артиста.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 ноября полиция задержала рэпера Хаски, не дав ему провести концерт в ночном клубе Bounce. Утром адвокат артиста рассказал, что против Хаски составили три административных протокола. Позже источник в правоохранительных органах рассказал РБК, что на певца завели уголовное дело. Адвокат Хаски заявил, что ему об этом ничего не известно.