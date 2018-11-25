На концерт в поддержку арестованного рэпера Хаски продали все билеты

На концерт «Я буду петь свою музыку», организованный в поддержку арестованного рэпера Хаски, продали все билеты

На сайте московского «Главклуб Green Concert» информация о концерте появилась 24 ноября. Билеты на мероприятие зрители раскупили меньше, чем за сутки. Кроме того, нет билетов и на ресурсе, который оставил в своем инстаграме один из организаторов мероприятия рэпер Оксимирон. На сайте бесплатных объявлений Avito журналист портала Юга.ру нашел в продаже около десяти билетов на мероприятие по завышенным ценам.

Как сообщали Юга.ру, рэперы Оксимирон, Noize MC и Баста организовали концерт в поддержку арестованного в Краснодаре артиста Хаски. Мероприятие пройдет 26 ноября в «Главклуб Green Concert» в Москве под названием «Я буду петь свою музыку». По словам Оксимирона, всю прибыль от концерта перечислят Хаски, который отбывает арест 12 суток в Усть-Лабинске и не может зарабатывать деньги.