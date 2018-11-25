На концерт в поддержку арестованного рэпера Хаски продали все билеты
На концерт «Я буду петь свою музыку», организованный в поддержку арестованного рэпера Хаски, продали все билеты
На сайте московского «Главклуб Green Concert» информация о концерте появилась 24 ноября. Билеты на мероприятие зрители раскупили меньше, чем за сутки. Кроме того, нет билетов и на ресурсе, который оставил в своем инстаграме один из организаторов мероприятия рэпер Оксимирон.
На сайте бесплатных объявлений Avito журналист портала Юга.ру нашел в продаже около десяти билетов на мероприятие по завышенным ценам.
Как сообщали Юга.ру, рэперы Оксимирон, Noize MC и Баста организовали концерт в поддержку арестованного в Краснодаре артиста Хаски. Мероприятие пройдет 26 ноября в «Главклуб Green Concert» в Москве под названием «Я буду петь свою музыку».
По словам Оксимирона, всю прибыль от концерта перечислят Хаски, который отбывает арест 12 суток в Усть-Лабинске и не может зарабатывать деньги.
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Концерт рэпера Хаски должен был пройти 21 ноября в Arena Hall в Краснодаре, но его неожиданно перенесли в ночной клуб Bounce. Перед выступлением на площадке выключили свет и фанаты не смогли попасть внутрь. Тогда музыкант вышел на улицу, залез на крышу припаркованного автомобиля и спел песню «Ай». После этого его задержали.
Позже стало известно, что прокуратура Краснодарского края предупреждала концертные площадки о нежелательности концерта. Оказалось, что МВД проверяет тексты рэпера на экстремизм. Жалобу на песни музыканта в прокуратуру написал депутат из Ленобласти Владимир Петров. Он также недоволен творчеством рэперов Оксимирона и Noize MC.
В Краснодаре 22 ноября завершился суд над Хаски, против которого составили три административных протокола. Рэпера арестовали на 12 суток. Это время он проведет в спецприемнике в Усть-Лабинске. Адвокат музыканта заявил, что защита намерена обжаловать приговор.
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