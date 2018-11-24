Рэпер Оксимирон анонсировал совместный с Бастой и Noize MC концерт в поддержку арестованного Хаски
Рэп-исполнитель Оксимирон рассказал о том, что проведет с Бастой и Noize MC концерт в поддержку рэпера Хаски, которого арестовали на 12 суток
Мероприятие пройдет 26 ноября в московском «Главклуб Green Concert» и будет называться «Я буду петь свою музыку». Эта фраза взята из трека Хаски «Ай», которую он исполнил в Краснодаре перед тем, как его задержали.
В обращении, опубликованном в инстаграме, вконтакте и твиттере, Оксимирон напомнил, что незадолго до задержания Хаски был заблокирован один из клипов певца и сорван ряд концертов. Также рэпер подчеркнул, что в текстах песен Хаски «нашли то, чего и в помине нет».
По словам Оксимирона, прибыль от концерта пойдет Хаски, который сейчас не имеет возможности зарабатывать деньги.
«Я не друг Хаски, я не разделяю большое количество его взглядов и действий, но несмотря на это, а может быть, именно поэтому я считаю необходимым помочь ему в этой трудной ситуации. Я очень рад, что Баста и Нойз видят это также и присоединились ко мне. Это не столько и не только про Хаски, сколько про всех нас и про будущее музыки в России», — сказал Оксимирон.
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Я БУДУ ПЕТЬ СВОЮ МУЗЫКУ: Баста, Oxxxymiron, Noize MC. Концерт солидарности. В нашей стране участились отмены концертов и запугивание исполнителей. Артистов обвиняют в проблемах общества, ведь это проще, чем заняться решением этих самых проблем. Творчество - это отражение реальности, иногда кривое, иногда правдивое, но никак не сама реальность. Его нельзя понимать буквально. 12 суток ареста сейчас отбывает в Краснодаре рэпер Хаски, в чьих текстах увидели пропаганду того, чего там нет, заблокировали клип и сорвали ряд концертов. Его будущие концерты также находятся под угрозой срыва, а значит под вопросом как его свобода самовыражения, так и честный заработок. Это беспредел. Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент. Поэтому, раз он не в состоянии сейчас выступать и зарабатывать сам, мы выступим с концертом солидарности и перечислим ему всю выручку. Речь здесь не только и не столько о Хаски, сколько о всех нас и нашем будущем. Приходите и, даже если презираете хэштеги, поддержите нас в соцсетях хэштегом #ябудупетьсвоюмузыку. Билеты в кассе «Главклуба» и по ссылке в описании инсты. @noizemc @bastaakanoggano
Как писали Юга.ру, 20 ноября организаторы концерта рэпера Хаски в Роствое-на-Дону столкнулись с трудностями: сначала встречу перенесли из концертного зала Arena Don в клуб «Рейв». Во время выступления в зале отключили звук и свет, охрана перестала пускать людей на площадку.
Организаторы концерта сообщили, что на концерт пришли сотрудники полиции и заставляли тур-менеджера подписать предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия».
Концерт в Краснодаре должен был состояться 21 ноября в Arena Hall, но его неожиданно перенесли в ночной клуб Bounce. Перед выступлением площадку обесточили, фанаты не смогли попасть внутрь. Хаски вышел на улицу, залез на крышу припаркованного автомобиля и спел песню «Ай». После этого его задержали.
Позже стало известно, что прокуратура Краснодарского края предупреждала концертные площадки о нежелательности концерта. Оказалось, что МВД проверяет тексты рэпера на экстремизм. Жалобу на песни музыканта в прокуратуру написал депутат из Ленобласти Владимир Петров. Он также недоволен творчеством рэпера Оксимирона.
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