Рэпер Оксимирон анонсировал совместный с Бастой и Noize MC концерт в поддержку арестованного Хаски

Рэп-исполнитель Оксимирон рассказал о том, что проведет с Бастой и Noize MC концерт в поддержку рэпера Хаски, которого арестовали на 12 суток

Мероприятие пройдет 26 ноября в московском «Главклуб Green Concert» и будет называться «Я буду петь свою музыку». Эта фраза взята из трека Хаски «Ай», которую он исполнил в Краснодаре перед тем, как его задержали.

В обращении, опубликованном в инстаграме, вконтакте и твиттере, Оксимирон напомнил, что незадолго до задержания Хаски был заблокирован один из клипов певца и сорван ряд концертов. Также рэпер подчеркнул, что в текстах песен Хаски «нашли то, чего и в помине нет». По словам Оксимирона, прибыль от концерта пойдет Хаски, который сейчас не имеет возможности зарабатывать деньги.

«Я не друг Хаски, я не разделяю большое количество его взглядов и действий, но несмотря на это, а может быть, именно поэтому я считаю необходимым помочь ему в этой трудной ситуации. Я очень рад, что Баста и Нойз видят это также и присоединились ко мне. Это не столько и не только про Хаски, сколько про всех нас и про будущее музыки в России», — сказал Оксимирон.

Как писали Юга.ру, 20 ноября организаторы концерта рэпера Хаски в Роствое-на-Дону столкнулись с трудностями: сначала встречу перенесли из концертного зала Arena Don в клуб «Рейв». Во время выступления в зале отключили звук и свет, охрана перестала пускать людей на площадку. Организаторы концерта сообщили, что на концерт пришли сотрудники полиции и заставляли тур-менеджера подписать предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия».

Концерт в Краснодаре должен был состояться 21 ноября в Arena Hall, но его неожиданно перенесли в ночной клуб Bounce. Перед выступлением площадку обесточили, фанаты не смогли попасть внутрь. Хаски вышел на улицу, залез на крышу припаркованного автомобиля и спел песню «Ай». После этого его задержали. Позже стало известно, что прокуратура Краснодарского края предупреждала концертные площадки о нежелательности концерта. Оказалось, что МВД проверяет тексты рэпера на экстремизм. Жалобу на песни музыканта в прокуратуру написал депутат из Ленобласти Владимир Петров. Он также недоволен творчеством рэпера Оксимирона.