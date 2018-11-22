Суд по административным делам против Хаски закончился. Он проведет 12 суток в спецприемнике в Усть-Лабинске
В Краснодаре завершилось рассмотрение административных дел в отношении Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски
Третий протокол — об отказе от медосвидетельствования (ч. 1 ст. 6.9 КоАП) — рассматривал мировой суд. Судья назначил рэперу трое суток ареста.
Ранее Хаски арестовали на 12 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), а производство по делу об организации массового пребывания граждан в общественном месте прекратили.
По словам адвоката Алексея Аванесяна, Кузнецов проведет в спецприемнике 12 суток. Отбывать наказание Хаски будет в Усть-Лабинске.
В суде Дмитрий просил не назначать арест, так как его концертов ждут в других городах. До 3 декабря у него должно было пройти минимум шесть концертов.
Юга.ру вели онлайн-трансляцию заседания.
Напомним, Хаски задержали 21 ноября у входа в клуб Bounce в Краснодаре, где должен был пройти его концерт. Организаторы сообщили, что площадка обесточена, публика не смогла попасть внутрь. В итоге Хаски вышел на улицу, залез на крышу припаркованного автомобиля, спел одну песню, после чего его забрали полицейские.
Выяснилось, что прокуратура Краснодарского края предупреждала концертные площадки о нежелательности концерта, так как МВД проверяет тексты рэпера на экстремизм. Жалобу на тексты исполнителя в прокуратуру написал депутат из Ленобласти Владимир Петров. По его мнению, рэп-композиции «открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине».
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Кроме того, днем 22 ноября стало известно, что хозяйка машины, на которой выступал рэпер, написала на него заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.
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