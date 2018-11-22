Суд по административным делам против Хаски закончился. Он проведет 12 суток в спецприемнике в Усть-Лабинске

В Краснодаре завершилось рассмотрение административных дел в отношении Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски

Третий протокол — об отказе от медосвидетельствования (ч. 1 ст. 6.9 КоАП) — рассматривал мировой суд. Судья назначил рэперу трое суток ареста.

Ранее Хаски арестовали на 12 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), а производство по делу об организации массового пребывания граждан в общественном месте прекратили.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, Кузнецов проведет в спецприемнике 12 суток. Отбывать наказание Хаски будет в Усть-Лабинске.

В суде Дмитрий просил не назначать арест, так как его концертов ждут в других городах. До 3 декабря у него должно было пройти минимум шесть концертов.

Юга.ру вели онлайн-трансляцию заседания.