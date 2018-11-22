Ресторатор из Краснодара предложил оплатить ущерб, который Хаски нанес автомобилю у клуба

Ресторатор Тахир Холикбердиев заявил, что готов оплатить ремонт автомобиля жительницы Краснодара, на крыше которого выступил рэпер Хаски

«Я готов оплатить ремонт ее автомобиля, если снимет свои претензии к парню», — написал Холикбердиев, комментируя новость о том, что Хаски за порчу автомобиля грозит уголовная ответственность.

Я готов оплатить ремонт ее автомобиля, если снимет свои претензии к парню https://t.co/RijF03MKlr

Как сообщали Юга.ру, у Хаски (Дмитрия Кузнецова) 21 ноября должен был пройти концерт в Краснодаре, но мероприятие сорвалось, так как концертные площадки получили предупреждения от прокуратуры о нежелательности его проведения.

Из-за обесточенных входных ворот публика не смогла попасть внутрь. В итоге Хаски вышел на улицу, залез на крышу припаркованного автомобиля, спел одну песню, после чего его задержали полицейские.

22 ноября стало известно, что хозяйка машины, на которой выступал рэпер, написала на него заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), предусматривающей до двух лет лишения свободы.

Также сейчас Кузнецова судят по трем административным делам — по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового пребывания граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Отказ пройти медицинское освидетельствование). По каждой статье максимальное наказание может составлять до 15 суток ареста.