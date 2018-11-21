У рэпера Хаски проблемы с концертами в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Что происходит?
В Ростове-на-Дону и Краснодаре организаторы концертов рэпера Хаски столкнулись с трудностями
Изначально было заявлено, что в Ростове мероприятие пройдет 20 ноября в концертном зале Arena Don, однако в группе зала написали, что концерт отменен. По данным 161.ru, его перенесли в клуб «Рейв», а сами представители площадки от комментариев отказались.
Организаторы концерта сообщили правозащите «Открытой России», что на концерт пришли сотрудники полиции и заставляли тур-менеджера подписать предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия». Это же сообщение появилось на странице концертного агентства outcon.
«Тур-менеджер подписал документ, но директор площадки попросил покинуть ее. После отказа сотрудники в штатском сказали, что "менты приедут", и пригрозили подкинуть наркотики», — написали в телеграм-канале «Правозащита Открытки».
После этого в зале отключили звук и свет, охрана перестала пускать людей на площадку. Менеджеры рэпера рассказали правозащитникам, что Хаски читал тексты без микрофона и музыки. Также, по данным «Правозащиты Открытки», прокуратура и сотрудники Центра «Э» угрожали площадкам в Краснодаре и Волгограде, где должны пройти следующие концерты.
Менеджер рэпера Андрей Орехов в комментарии «Коммерсанту» ничего не сказал о предупреждении. По его словам, часть зрителей успела зайти в клуб, а полиция приехала потом. Сотрудники МВД потребовали у всех разойтись и включили свет.
«Затем мы уже вышли на сцену и поняли, что нам не дают включить общий звук в зал. Стали играть через комбики, но их тоже обрубили. Поэтому весь концерт провели в акустическом режиме. Весь концерт снимали какие-то люди в штатском на свои камеры. Также я знаю, что они [полицейские] перед концертом угрожали владельцу площадки, что ему приедут и что-то подкинут, если он не отменит выступление»,— сказал Орехов.
«РБК Ростов» он сказал, что представители артиста не будут жаловаться на действия правоохранительных органов — Орехов считает, что прокуратура не сможет помочь, так как «все в курсе происходящего».
Один из менеджеров Хаски Александра Воронкина рассказала порталу Юга.ру, что концерт перенесли на другую площадку «по некоторым причинам». По ее словам, охрана площадки вела себя адекватно и менеджмент исполнителя принимает позицию владельцев, которые боялись угроз. Воронкина сказала, что двери в клуб закрыли перед самым началом концерта и людей попало немного.
В пресс-службе ростовской полиции отрицают, что сотрудники МВД пытались помешать концерту.
«Никаких ограничительных мер сотрудниками полиции в отношении исполнителя не принимались. В отношении трех участников мероприятия составлены три протокола о мелком хулиганстве», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Адвокат Михаил Беньяш прокомментировал порталу Юга.ру, влияет ли предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия» на то, можно проводить концерт или нет.
«В законе слова "концерт" вообще нет и он не определяется как массовое мероприятие. В принципе раньше концерт не считался проведением массового мероприятия, попадающим под 54-й закон [«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»]. Правоприменение сейчас немножко ужесточилось, и массовые мероприятия видят где угодно. Когда вышло постановление пленума Верховного суда № 28 от 26 июня 2018 года, в нем про концерты ничего не было сказано. Но сказана интересная вещь — что публичное мероприятие подлежит уведомлению, даже если оно проходит на частной территории, в помещении различной собственности. Публичное мероприятие обеспечивает свободный публичный доступ кого угодно исходя из его принципов — оно для публичного высказывания мнений с абсолютно свободным доступом. Организаторы говорили: у нас закрытая территория, поэтому это не публичное мероприятие. Сейчас пленум сказал: ничего подобного, даже если оно в помещении проходит, все равно должно быть согласовано», — сказал адвокат.
Беньяш отметил, что подобные предупреждения направляются всегда перед публичными мероприятиями и правового значения они не имеют, но являются инструментом давления на организаторов и на собственников площадок.
Следующий концерт Хаски состоится в Краснодаре 21 ноября. Изначально он должен был пройти в Arena Hall, но покупатели билетов в день концерта получили СМС, что мероприятие перенесли в ночной клуб Bounce. В группе Arena Hall о переносе концерта не сообщается. Группу «ВКонтакте», посвященную концерту, закрыли. В клубе порталу Юга.ру подтвердили, что концерт состоится.
Интервью с куратором Музыкального микрорайона
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.