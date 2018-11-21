У рэпера Хаски проблемы с концертами в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Что происходит?

В Ростове-на-Дону и Краснодаре организаторы концертов рэпера Хаски столкнулись с трудностями

Изначально было заявлено, что в Ростове мероприятие пройдет 20 ноября в концертном зале Arena Don, однако в группе зала написали, что концерт отменен. По данным 161.ru, его перенесли в клуб «Рейв», а сами представители площадки от комментариев отказались. Организаторы концерта сообщили правозащите «Открытой России», что на концерт пришли сотрудники полиции и заставляли тур-менеджера подписать предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия». Это же сообщение появилось на странице концертного агентства outcon.

«Тур-менеджер подписал документ, но директор площадки попросил покинуть ее. После отказа сотрудники в штатском сказали, что "менты приедут", и пригрозили подкинуть наркотики», — написали в телеграм-канале «Правозащита Открытки».

После этого в зале отключили звук и свет, охрана перестала пускать людей на площадку. Менеджеры рэпера рассказали правозащитникам, что Хаски читал тексты без микрофона и музыки. Также, по данным «Правозащиты Открытки», прокуратура и сотрудники Центра «Э» угрожали площадкам в Краснодаре и Волгограде, где должны пройти следующие концерты.

Менеджер рэпера Андрей Орехов в комментарии «Коммерсанту» ничего не сказал о предупреждении . По его словам, часть зрителей успела зайти в клуб, а полиция приехала потом. Сотрудники МВД потребовали у всех разойтись и включили свет. «Затем мы уже вышли на сцену и поняли, что нам не дают включить общий звук в зал. Стали играть через комбики, но их тоже обрубили. Поэтому весь концерт провели в акустическом режиме. Весь концерт снимали какие-то люди в штатском на свои камеры. Также я знаю, что они [полицейские] перед концертом угрожали владельцу площадки, что ему приедут и что-то подкинут, если он не отменит выступление»,— сказал Орехов. «РБК Ростов» он сказал, что представители артиста не будут жаловаться на действия правоохранительных органов — Орехов считает, что прокуратура не сможет помочь, так как «все в курсе происходящего». Один из менеджеров Хаски Александра Воронкина рассказала порталу Юга.ру, что концерт перенесли на другую площадку «по некоторым причинам». По ее словам, охрана площадки вела себя адекватно и менеджмент исполнителя принимает позицию владельцев, которые боялись угроз. Воронкина сказала, что двери в клуб закрыли перед самым началом концерта и людей попало немного.

В пресс-службе ростовской полиции отрицают , что сотрудники МВД пытались помешать концерту. «Никаких ограничительных мер сотрудниками полиции в отношении исполнителя не принимались. В отношении трех участников мероприятия составлены три протокола о мелком хулиганстве», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Адвокат Михаил Беньяш прокомментировал порталу Юга.ру, влияет ли предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия» на то, можно проводить концерт или нет. «В законе слова "концерт" вообще нет и он не определяется как массовое мероприятие. В принципе раньше концерт не считался проведением массового мероприятия , попадающим под 54-й закон [«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»]. Правоприменение сейчас немножко ужесточилось, и массовые мероприятия видят где угодно. Когда вышло постановление пленума Верховного суда № 28 от 26 июня 2018 года, в нем про концерты ничего не было сказано. Но сказана интересная вещь — что публичное мероприятие подлежит уведомлению, даже если оно проходит на частной территории, в помещении различной собственности. Публичное мероприятие обеспечивает свободный публичный доступ кого угодно исходя из его принципов — оно для публичного высказывания мнений с абсолютно свободным доступом. Организаторы говорили: у нас закрытая территория, поэтому это не публичное мероприятие. Сейчас пленум сказал: ничего подобного, даже если оно в помещении проходит, все равно должно быть согласовано», — сказал адвокат.

Беньяш отметил, что подобные предупреждения направляются всегда перед публичными мероприятиями и правового значения они не имеют, но являются инструментом давления на организаторов и на собственников площадок .