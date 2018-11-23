В Краснодаре защита рэпера Хаски обжалует его арест

Адвокаты рэпера Хаски заявили о намерении обжаловать арест музыканта

Об этом рассказал журналистам адвокат арстиста Алексей Аванесян после завершения судебного процесса. Он добавил, что защита однозначно обжалует решение об аресте Хаски на 12 суток.

Концерт рэпера Хаски должен был пройти 21 ноября в клубе Bounce, но перед выступлением площадку обесточили и люди не смогли попасть внутрь. Музыкант вышел на улицу, залез на крышу припаркованного автомобиля и спел песню «Ай». После этого его задержали.

Позже стало известно, что прокуратура Краснодарского края предупреждала концертные площадки о нежелательности концерта. Оказалось, что МВД проверяет тексты рэпера на экстремизм. Жалобу на песни музыканта в прокуратуру написал депутат из Ленобласти Владимир Петров. По его мнению, рэп-композиции «открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине».

Хозяйка машины, на которой стоял артист во время выступления, написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. Краснодарский ресторатор Тахир Холикбердиев заявил, что готов оплатить ремонт автомобиля, если девушка снимет свои претензии к музыканту.

Рассмотрение административных дел в отношении рэпера завершилось ночью 22 ноября. Музыканта арестовали на 12 суток.