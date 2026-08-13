В Краснодаре пройдет лекция «Том Сойер Феста» о восстановлении старинных домов 

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Booker Coffee» https://t.me/bookercoffee/1313
    © Скриншот из телеграм-канала «Booker Coffee» https://t.me/bookercoffee/1313

В Краснодаре волонтеры проекта «Том Сойер Фест» расскажут, как восстанавливают исторический облик города (16+)

Краснодарская кофейня Booker Coffee анонсировала на 19 августа встречу-лекцию с координаторами проекта «Том Сойер Фест».

С 2019 года активисты восстановили в Краснодаре 13 старинных дверей, несколько кованых надкрылечников и фасад здания на улице Коммунаров, 105. Сейчас команда восстанавливает фасад дома на улице Кирова, 89.

«Нужна профилактика насилия над исторической средой»:

О чем расскажут на встрече:

  • как устроена работа волонтерского движения;
  • каких результатов удалось достичь в Краснодаре;
  • как проходит процесс реставрации деталей и фасадов;
  • на каком этапе находятся работы на улице Кирова, 89.

Мероприятие состоится в кофейне Booker Coffee. Другие подробности можно уточнить у организаторов.

«Том Сойер Фест» — проект по восстановлению исторической среды, преимущественно дореволюционной. Движение запустил историк Андрей Кочетков в 2015 году в Самаре. Проходит в 60 городах и селах РФ и несколько лет назад появился в Краснодаре.

«Том Сойер Фест» существует благодаря спонсорам, частным пожертвованиям, президентским грантам и благотворительным архитектурным фондам.

Ранее Юга.ру писали, зачем при реставрации дома Акулова в Краснодаре демонтировали лепнину.

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