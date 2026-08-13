В Краснодаре пройдет лекция «Том Сойер Феста» о восстановлении старинных домов
В Краснодаре волонтеры проекта «Том Сойер Фест» расскажут, как восстанавливают исторический облик города (16+)
Краснодарская кофейня Booker Coffee анонсировала на 19 августа встречу-лекцию с координаторами проекта «Том Сойер Фест».
С 2019 года активисты восстановили в Краснодаре 13 старинных дверей, несколько кованых надкрылечников и фасад здания на улице Коммунаров, 105. Сейчас команда восстанавливает фасад дома на улице Кирова, 89.
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»:
О чем расскажут на встрече:
- как устроена работа волонтерского движения;
- каких результатов удалось достичь в Краснодаре;
- как проходит процесс реставрации деталей и фасадов;
- на каком этапе находятся работы на улице Кирова, 89.
Мероприятие состоится в кофейне Booker Coffee. Другие подробности можно уточнить у организаторов.
«Том Сойер Фест» — проект по восстановлению исторической среды, преимущественно дореволюционной. Движение запустил историк Андрей Кочетков в 2015 году в Самаре. Проходит в 60 городах и селах РФ и несколько лет назад появился в Краснодаре.
«Том Сойер Фест» существует благодаря спонсорам, частным пожертвованиям, президентским грантам и благотворительным архитектурным фондам.
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