Кубанское МВД проверяет тексты рэпера Хаски на экстремизм. Концерт в Краснодаре рекомендовали отменить

Прокуратура Краснодарского края предупредила площадки, где могло бы пройти выступление рэпера Хаски, о нежелательности такого концерта

Как сообщали Юга.ру, концерт рэпера должен был пройти в Краснодаре 21 ноября на площадке Arena Hall, но покупатели билетов в день концерта получили СМС, что мероприятие перенесли в ночной клуб Bounce. Днем ранее концерт был перенесен на другую площадку и в Ростове-на-Дону. Там полиция потребовала от организаторов подписать предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия».

Один из организаторов тура артиста Юрий Никонов сообщил «Коммерсанту», что владельцы клубов в Краснодаре и Волгограде (там концерт назначен на 23 ноября), отказались предоставлять площадки для выступления без объяснения причин.

В прокуратуре Краснодарского края изданию рассказали, что предупредили руководителей клубов Краснодара о нежелательности такого концерта, так как полиция сейчас проверяет тексты Хаски на экстремизм.

«В настоящий момент назначена лингвистическая экспертиза текстов рэпера на предмет наличия признаков экстремизма, терроризма и так далее. Она проводится ГУ МВД Краснодарского края и продлится месяц. Сегодня, не имея результатов экспертизы, мы можем лишь рекомендовать руководству клубов не проводить концерты этого исполнителя», — пояснили в краевом надзорном ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не прокомментировали ситуацию.

Согласно снимкам из соцсетей, сейчас в Краснодаре публика собирается у входа в клуб Bounce. Там же дежурят сотрудники полиции и казаки.

Организаторы тура заявили, что концерты в Краснодаре и Волгограде все равно состоятся.