В Севастополе 5 человек погибли при обезвреживании снаряда
В Севастополе погибли четверо пиротехников МЧС и охранник при обезвреживании снаряда
13 августа губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что пять человек погибли во время обезвреживания снаряда, обнаруженного после атаки. Среди погибших — четверо пиротехников МЧС и охранник.
Как сообщил глава, специалисты обследовали территорию после ночной атаки и проводили работы по очистке города от опасных обломков. Во время обезвреживания боеприпас сдетонировал.
Трое раненых, 20 домов повреждены, пляжи закрыты:
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. Правительство Севастополя и МЧС окажут родственникам необходимую помощь и поддержку.
Накануне ночью Севастополь подвергся массированной атаке. В результате произошедшего в городе были повреждены объекты инфраструктуры и возникли перебои с электроснабжением. Утром подачу электричества удалось восстановить по временной схеме.
Как писали Юга.ру, 12 августа больше 90 домов и два зерновых терминала повреждены в Новороссийске после атаки БПЛА.