В Севастополе 5 человек погибли при обезвреживании снаряда

В Севастополе погибли четверо пиротехников МЧС и охранник при обезвреживании снаряда

13 августа губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что пять человек погибли во время обезвреживания снаряда, обнаруженного после атаки. Среди погибших — четверо пиротехников МЧС и охранник.

Как сообщил глава, специалисты обследовали территорию после ночной атаки и проводили работы по очистке города от опасных обломков. Во время обезвреживания боеприпас сдетонировал.