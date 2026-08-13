В Севастополе 5 человек погибли при обезвреживании снаряда

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Севастополе погибли четверо пиротехников МЧС и охранник при обезвреживании снаряда

13 августа губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что пять человек погибли во время обезвреживания снаряда, обнаруженного после атаки. Среди погибших — четверо пиротехников МЧС и охранник.

Как сообщил глава, специалисты обследовали территорию после ночной атаки и проводили работы по очистке города от опасных обломков. Во время обезвреживания боеприпас сдетонировал.

Трое раненых, 20 домов повреждены, пляжи закрыты:

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. Правительство Севастополя и МЧС окажут родственникам необходимую помощь и поддержку.

Накануне ночью Севастополь подвергся массированной атаке. В результате произошедшего в городе были повреждены объекты инфраструктуры и возникли перебои с электроснабжением. Утром подачу электричества удалось восстановить по временной схеме.

Как писали Юга.ру, 12 августа больше 90 домов и два зерновых терминала повреждены в Новороссийске после атаки БПЛА.

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