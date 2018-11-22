Нашелся депутат, написавший донос на Хаски. Ему также не нравятся Оксимирон и Noize MC

Депутат из Ленобласти Владимир Петров заявил, что концерты рэпера Хаски стали отменять после его запроса в Генпрокуратуру

Петров сообщил «Говорит Москва», что в начале ноября направил в Генпрокуратуру два запроса. В первом просил принять меры «по недопущению проведения официальных концертов "рэперов" в РФ до нормализации ситуации в молодежной среде». Во втором составил список конкретных артистов, к которым у него есть претензии. В их числе Хаски, которого сейчас судят в Краснодаре, Оксимирон и Noize MC. «Там, где употреблялись призывы к суициду, употреблению наркотиков, отрицанию действующего строя — все, кто употреблял, все в списке были», — сказал Петров.

В тексте его прошения говорилось, что у российской молодежи пользуются популярностью музыкальные композиции, которые «открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине». Также он отметил, что именно в «"рэп"-культуре», по сообщениям СМИ, «чаще всего случаются стычки, драки и иные противоправные действия». Отдельно Петров отметил батлы, итогом которых становятся «десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершившие неправильный выбор в своих "музыкальных" вкусах».