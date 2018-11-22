Нашелся депутат, написавший донос на Хаски. Ему также не нравятся Оксимирон и Noize MC
Депутат из Ленобласти Владимир Петров заявил, что концерты рэпера Хаски стали отменять после его запроса в Генпрокуратуру
Петров сообщил «Говорит Москва», что в начале ноября направил в Генпрокуратуру два запроса. В первом просил принять меры «по недопущению проведения официальных концертов "рэперов" в РФ до нормализации ситуации в молодежной среде». Во втором составил список конкретных артистов, к которым у него есть претензии. В их числе Хаски, которого сейчас судят в Краснодаре, Оксимирон и Noize MC.
«Там, где употреблялись призывы к суициду, употреблению наркотиков, отрицанию действующего строя — все, кто употреблял, все в списке были», — сказал Петров.
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В тексте его прошения говорилось, что у российской молодежи пользуются популярностью музыкальные композиции, которые «открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине». Также он отметил, что именно в «"рэп"-культуре», по сообщениям СМИ, «чаще всего случаются стычки, драки и иные противоправные действия».
Отдельно Петров отметил батлы, итогом которых становятся «десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершившие неправильный выбор в своих "музыкальных" вкусах».
Как сообщали Юга.ру, у рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) возникли проблемы с концертами в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Концертные площадки отменили выступления, организаторы в последний момент перенесли их на новые площадки. Однако в Ростове клуб, где проходил концерт, обесточили, а в Краснодаре из-за обесточенных входных ворот публика даже не смогла попасть внутрь. В итоге Хаски вышел на улицу, залез на крышу припаркованного автомобиля, спел одну песню, после чего его задержали полицейские.
Выяснилось, что прокуратура Краснодарского края предупредила площадки, где могло бы пройти выступление рэпера, о нежелательности такого концерта, так как его тексты проверяет на экстремизм краевое МВД. Лингвистическая экспертиза продлится месяц.
Ранее сам Хаски говорил, что полиция препятствовала проведению концертов и в других городах, так как в одном из его произведений правоохранители нашли призывы к каннибализму, а в других — оскорбление чувств верующих, пропаганду нацизма и половой разврат.
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