Из дела Хаски убрали статью об организации массового пребывания граждан

Первомайский суд Краснодара 22 ноября прекратил производство по делу об организации массового пребывания граждан в общественном месте в отношении рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски

Судья Виктория Глущенко сообщила, что производство по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ прекратили из-за отсутствия состава преступления.

«Дмитрий Кузнецов организовал не являющееся публичным мероприятием массовое пребывание граждан. Суд установил, что это не препятствовало проезду автомобилей по улице Красноармейской», — говорится в решении суда.

Ранее Хаски арестовали на 12 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Всего рэпера обвиняли по трем статьям. Еще по одной — об отказе пройти медосвидетельствование (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ) — решение будут выносить в мировом суде.

Напомним, адвокаты просили суд не избирать в отношении Кузнецова административный арест, так как состав административного правонарушения отсутствует. Одна из защитниц Наталья Жданович настаивала, что дело подлежит прекращению. В противном случае она просила не лишать артиста свободы и назначить ему штраф.

Сам Дмитрий заявил, что готов заплатить штраф и возместить ущерб, нанесенный автомобилю, на крыше которого он стоял. Он просил не назначать арест, так как его концертов ждут в других городах.



Юга.ру вели онлайн-трансляцию заседания.

Хаски задержали 21 ноября у входа в клуб Bounce в Краснодаре, где должен был пройти его концерт. Организаторы сообщили, что площадка обесточена, публика не смогла попасть внутрь. В итоге Хаски вышел на улицу, залез на крышу припаркованного автомобиля, спел одну песню, после чего его забрали полицейские.

Выяснилось, что прокуратура Краснодарского края предупреждала концертные площадки о нежелательности концерта, так как МВД проверяет тексты рэпера на экстремизм. Жалобу на тексты исполнителя в прокуратуру написал депутат из Ленобласти Владимир Петров. По его мнению, рэп-композиции «открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине».