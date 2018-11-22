Из дела Хаски убрали статью об организации массового пребывания граждан
Первомайский суд Краснодара 22 ноября прекратил производство по делу об организации массового пребывания граждан в общественном месте в отношении рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски
Судья Виктория Глущенко сообщила, что производство по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ прекратили из-за отсутствия состава преступления.
«Дмитрий Кузнецов организовал не являющееся публичным мероприятием массовое пребывание граждан. Суд установил, что это не препятствовало проезду автомобилей по улице Красноармейской», — говорится в решении суда.
Ранее Хаски арестовали на 12 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
Всего рэпера обвиняли по трем статьям. Еще по одной — об отказе пройти медосвидетельствование (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ) — решение будут выносить в мировом суде.
Напомним, адвокаты просили суд не избирать в отношении Кузнецова административный арест, так как состав административного правонарушения отсутствует. Одна из защитниц Наталья Жданович настаивала, что дело подлежит прекращению. В противном случае она просила не лишать артиста свободы и назначить ему штраф.
Сам Дмитрий заявил, что готов заплатить штраф и возместить ущерб, нанесенный автомобилю, на крыше которого он стоял. Он просил не назначать арест, так как его концертов ждут в других городах.
Юга.ру вели онлайн-трансляцию заседания.
Хаски задержали 21 ноября у входа в клуб Bounce в Краснодаре, где должен был пройти его концерт. Организаторы сообщили, что площадка обесточена, публика не смогла попасть внутрь. В итоге Хаски вышел на улицу, залез на крышу припаркованного автомобиля, спел одну песню, после чего его забрали полицейские.
Выяснилось, что прокуратура Краснодарского края предупреждала концертные площадки о нежелательности концерта, так как МВД проверяет тексты рэпера на экстремизм. Жалобу на тексты исполнителя в прокуратуру написал депутат из Ленобласти Владимир Петров. По его мнению, рэп-композиции «открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине».
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Кроме того, днем 22 ноября стало известно, что хозяйка машины, на которой выступал рэпер, написала на него заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.
Накануне у Хаски возникли проблемы и с концертом в Ростове-на-Дону, подробнее об этом читайте тут.
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