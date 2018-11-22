На задержанного в Краснодаре рэпера Хаски завели три дела
В Краснодаре 22 ноября правоохранители составили три административных протокола на Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски
Об этом написал адвокат Алексей Аванесян в фейсбуке. Хаски обвиняют по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового пребывания граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Отказ пройти медицинское освидетельствование). По каждой статье максимальное наказание может составлять до 15 суток ареста.
Адвокат сообщил порталу Юга.ру, что суд состоится 22 ноября. Пока неизвестно, где будут судить исполнителя.
Как писали Юга.ру, 21 ноября полиция задержала Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, у входа в клуб в Краснодаре, где должен был состояться его концерт.
Концерт рэпера должен был состояться в Arena Hall. Однако покупателям билетов в день концерта сообщили по СМС, что мероприятие перенесли в ночной клуб Bounce. Ранее прокуратура Краснодарского края предупредила площадки о нежелательности такого концерта, так как полиция проверяла тексты Хаски на экстремизм.
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