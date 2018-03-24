«Локомотив-Кубань» вновь обыграл «Реджо-Эмилию» и вышел в финал Еврокубка

В мире

ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл итальянский клуб«Реджо-Эмилия» во втором полуфинальном матче Еврокубка, обеспечив себе в выход финал турнира

Встреча, прошедшая на площадке итальянцев, закончилась уверенной победой краснодарцев — 79:69. Самым результативным в составе победителей стал Марди Коллинз, набравший 22 очка. Сегодняшняя победа стала для краснодарцев 20-й подряд — красно-зеленые установили новый рекорд Еврокубка.