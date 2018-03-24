«Локомотив-Кубань» вновь обыграл «Реджо-Эмилию» и вышел в финал Еврокубка

Краснодарский край, В мире

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ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл итальянский клуб«Реджо-Эмилия» во втором полуфинальном матче Еврокубка, обеспечив себе в выход финал турнира

Встреча, прошедшая на площадке итальянцев, закончилась уверенной победой краснодарцев — 79:69. Самым результативным в составе победителей стал Марди Коллинз, набравший 22 очка. 

Сегодняшняя победа стала для краснодарцев 20-й подряд — красно-зеленые установили новый рекорд Еврокубка.

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Первый матч финала турнира пройдет 10 апреля в Краснодаре — «Локо» сразится с турецкой «Дарушшафаки».

Напомним, обладатель Еврокубка получит путевку в Евролигу сезона-2018/19.

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