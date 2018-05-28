«Локомотив-Кубань» уступил «Химкам» в третьем матче плей-офф Единой лиги ВТБ и завершил сезон

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» на выезде проиграли «Химкам» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча закончилась со счетом 86:73 в пользу «Химок», которые первыми вышли в «финал четырех» турнира. После первой половины встречи краснодарцы вели в счете (25:23, 14:21), однако во второй половине игры хозяева вышли вперед и закрепили преимущество (24:14, 23:15). Самым результативным в составе «Локо» стал Брайан Квале, на счету которого 13 очков и 4 подбора.

«Локо» завершил выступление в сезоне 2017/18 Единой лиги ВТБ — подопечные Саши Обрадовича не смогли пробиться в медальные матчи внутреннего чемпионата второй год подряд.

«Во второй половине мы потеряли свою игру. Но мне не на что жаловаться, мне не в чем упрекнуть моих игроков. Они выдали максимум, на который способны на сегодняшний момент. Если оглядываться назад и оценивать весь сезон, на протяжении большей части сезона у нас было много отличных моментов. Может быть, одним из переломных моментов стала потеря одного из наших лучших игроков Райана Брокхоффа, после чего события начали развиваться в другом направлении. Кроме того, за последние две недели на нас сильно сказались многочисленные проблемы, из-за чего, возможно, мы не могли сыграть лучше, чем у нас получилось», — прокомментировал встречу Саша Обрадович.