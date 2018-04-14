ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл в финале Еврокубка

Краснодарский край, В мире

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Краснодарский ПБК «Локомотив-Кубань» 13 февраля сыграл против турецкой «Дарюшшафаке»

Команды сыграли во втором матче финальной серии баскетбольного Еврокубка. Краснодарские баскетболисты проиграли со счетом 67:59 и стали серебряными призерами турнира.

Первая игра прошла 10 апреля в Краснодаре и также закончилась победой «Дарюшшафаки». Победитель Еврокубка получает прямую путевку в Евролигу на следующий сезон.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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